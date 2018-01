SERGIO CASTELLITTO/ Presenta il film per la tv su Rocco Chinnici (Che tempo che fa)

Sergio Castellitto sarà ospite di Che tempo che fa per parlare del film per la tv che lo vedrà nei panni di Rocco Chinnici, il magistrato vittima di mafia

21 gennaio 2018 Bruno Zampetti

Sergio Castellitto (Lapresse)

Nei giorni scorsi Sergio Castellitto è stato suo malgrado coinvolto in una piccola polemica. L’attore e regista italiano è stato infatti intervistato da Corriere Tv e tra le altre cose gli è stato chiesto se fosse meglio De Gregori o Fedez. Lui ha risposto che il rapper probabilmente ne deve mangiare di pasta e fagioli. Un giudizio che Fedez stesso ha detto di condividere, ma non gli è andata proprio giù che il pezzo del Corriere contenente la videointervista fosse intitolata “Fedez cantautore? Ne deve mangiare di pasta e fagioli!”. In effetti gli 11 minuti di intervista non erano certi incentrati su Fedez, ma dovevano servire a promuovere il film per la tv dedicato a Rocco Chinnici. Lo stesso di cui Sergio Castellitto parlerà questa sera ospite a Che tempo che fa. Si tratta di “Rocco Chinnici. È così lieve il tuo bacio sulla fronte”, che andrà in onda martedì 23 gennaio su Rai 1 e in cui l’attore interpreta il magistrato vittima di mafia.

SERGIO CASTELLITTO, LA CARRIERA

Sergio Castellitto aveva già dato volto a un uomo impegnato contro la criminalità. Nel 2016 era stato infatti trasmesso, sempre da Rai 1, “Il sindaco pescatore”, in cui interpretava Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, che venne ucciso dalla Camorra. Nato a Roma nel 1953, Castellitto ha frequentato l’Accademia nazionale d’arte drammatica, senza però terminarla. Inizia comunque a recitare in teatro e conosce Margaret Mazzantini, che sposa nel 1987. Come attore vince due Nastri d’argento e un David di Donatello. Ha anche ricevuto il Pardo d’oro alla carriera. Ha diretto anche pellicole con sceneggiature curate dalla moglie e in televisione recita in diverse mini-serie o film dedicati a personaggi importanti, come Enzo Ferrari, Fausto Coppi, Padre Pio e don Lorenzo Milani. Il suo ultimo film, “Fortunata”, ha partecipato al Festival di Cannes ed è valso il premio Un Certain Regard per la miglior interpretazione a Jasmine Trinca.

