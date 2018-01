SILVIO ORLANDO/ “Il cinema? Pericoloso e mistificante..." (Che tempo che fa)

Silvio Orlando ospite a Che tempo che fa. Intervistato da Fabio Fazio nella puntata di domenica 21 gennaio, l'attore attualmente impegnato con "Lacci" in teatro si racconta

21 gennaio 2018 Fabio Belli

Silvio Orlando

Al momento in tour teatrale con “Lacci” di Domenico Starnone, Silvio Orlando sarà ospite a Che tempo che fa da Fabio Fazio domenica 21 gennaio. Il teatro resta un grande amore dell’attore napoletano alla stregua della sua città. Una volta ha raccontato in una delle interviste rilasciate: “Quando parli di Napoli, parli di odori, rumori, volti e voci che nella testa delle persone rappresentano qualcosa di molto preciso. Da quel mondo io ero stato strappato a quattro anni per emigrare in alto, al Vomero, la Collina Fleming della mia città. Un posto in cui sentire di avere delle radici per me è impossibile.” Una mancanza di radici popolari che Silvio Orlando ha ricercato anche nel cinema, pur restando probabilmente il teatro il suo amore principale. Verso il cinema Orlando ha sempre avuto un rapporto ambivalente: “Il cinema. Pericoloso e mistificante. Nei due mesi in cui lavori fianco e fianco, ti pare di non poter vivere senza quella persona e che anche l'altra non possa fare a meno di te. Poi si smontano le tende, si fanno le valigie e quando il film è finito, è finito.”

SILVIO ORLANDO: SPETTATORE PER FINTA NEGLI ANNI 70

La sua figura è spesso stata legata a quella del regista romano Nanni Moretti, del quale ha interpretato molti film. Memorabile la sua interpretazione in “Il Caimano”, in un momento in cui la figura di Berlusconi al cinema tornerà presto in auge grazie alla pellicola girata da Paolo Sorrentino, il lavoro compiuto da Orlando e Moretti nel 2006 è stato da precursori. D’altronde Silvio Orlando può essere considerato un decano della recitazione italiana, visto che i suoi sul palco, come da lui raccontato, risalgono: “A metà degli anni 70. Ho fatto di tutto, il secondo bersagliere come lo spettatore. Intendo proprio lo spettatore finto. Per giustificare l'inizio dello spettacolo, in caso di controllo della Siae, bisognava sedere in platea e poi compilare surrettiziamente il borderò.” Quando si dice fare di necessità virtù: un’abitudine che è stata molto utile a Silvio Orlando anche nell’interpretazione di molti ruoli, passando da parti drammatiche ad altre che hanno fatto la storia della commedia all’italiana moderna.”

LA NOSTALGIA DI... BRESCIA

Spesso, le parole di Silvio Orlando riguardo la sua carriera sono state impietose: “Ho fatto buoni film, film medi e schifezze. Sarebbe ridicolo pensare di aver partecipato a dei capolavori perché non è accaduto, ma sarebbe ancora più grottesco pensare di aver fatto una carriera coerente. Sono un attore, gliel'ho detto.” Tra i suoi rammarichi, come raccontato in una recente intervista rilasciata al quotidiano “Il Messaggero”, il non aver potuto mostrare al padre, morto nell’anno in cui interpretò “Il Portaborse” di Luchetti sempre al fianco di Nanni Moretti, i suoi maggiori successi, e il non essere tornato a Brescia negli ultimi 25 anni, una città che a sua detta gli ha lasciato qualcosa che non è più riuscito a ritrovare altrove. D’altronde le chiacchierate a ruota libera di Silvio Orlando hanno sempre regalato spunti interessanti ai suoi intervistatori, e Fabio Fazio spera di poter scovare altre chicche nella puntata di domenica 21 gennaio di Che tempo che fa.”

