SING SING/ Su Iris il film con Enrico Montesano e Adriano Celentano (oggi, 21 gennaio 2018)

Sing Sing, il film in onda su Iris oggi, domenica 21 gennaio 2018. Nel cast: Enrico Montesano, Adriano Celentano, Marina Suma e Rodolfo Laganà. La trama del film nel dettaglio.

21 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film commedia in seconda serata su Iris

NEL CAST ADRIANO CELENTANO ED ENRICO MONTESANO

Sing Sing, il film in onda su Iris oggi, domenica 21 gennaio 2018 alle ore 23.15. Una commedia italkiana del 1983 che è stata affidata alla regia di Sergio Corbucci e vanta un cast di attori composto da Enrico Montesano, Adriano Celentano, Marina Suma, Rodolfo Laganà, Paolo Panelli e Carla Monti. Il regista sergio Corbucci, ha collaborato in diverse occasioni con Adriano Celentano in film come Bluff - Storia di truffe e di imbroglioni, Ecco noi per esempio..., Er più - Storia d'amore e di coltello e Il monaco di Monza. A vestire i panni di Linda è una giovanissima Marina Suma, attrice italiana molto nota tra gli anni 80 e 90. La sua carriera decollò grazie alla partecipazione ai film Sapore di sale e Dio li fa poi li accoppia, ai quali seguì la sua apparizione in Sing Sing. Le sue ultime apparizioni cinematografiche risalgono al 2015, quando ha preso parte alle riprese di Io e morto e Ballando il silenzio. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

SING SING, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

La trama del film si sviluppa in due episodi distinti. Il tutto inizia con Adriano Celentano ed Enrico Montesano contrariati dall'evidente flop rappresentato dal loro ultimo progetto cinematografico. Entrambi decidono di proporre due versioni alternative della trama del film. Il primo episodio di Sing Sing, prende il nome di Edoardo. Il protagonista della storia, crede per errore di essere un diretto discendente della Regina Elisabetta d'Inghilterra. Pur di conoscere la sua vera madre, decide di raggiungere la regina proprio a Londra. Qui sventerà un terribile attentato terroristico ai danni della sua presunta madre, finendo addirittura per sedurla. Il secondo episodio vede protagonista Alfredo, un agente di sicurezza privato che ha il compito di proteggere una nota attrice importunata da strane ed inquietanti telefonate. Ben presto Alfredo scopre che il responsabile altri non è che Oscaro, un suo vicino alquanto strano ma totalmente inoffensivo. Il body guard decide di non denunciarlo ed in cambio quest'ultimo dovrà aiutarlo a sedurre la bella attrice.

