SULLE ALI DEL'AMORE/ Su Rai 1 il film con Erol Sander (oggi, 21 gennaio 2018)

Sulle ali dell'amore, il film in onda su Rai 1 oggi, domenica 21 gennaio 2018. Nel cast: Erol Sander e Suzan Anbeh, alla regia Marco Serafini. La trama del film nel dettaglio.

Il film Sulle ali dell'amore va in onda su Rai 1 oggi, domenica 21 gennaio 2018, alle ore 17.00. Un buon film del 2006 dal sapore quasi adolescenziale, con ottimi risvolti psicologici dei personaggi coinvolti in una vicenda romantica e con qualche turbolenza del cuore. La regia, è stata affidata al lussemburghese, con chiare origini italiane, Marco Serafini, conosciuto per il suo lavoro importante dietro la telecamera nella serie TV 'Rex' e per il buon film (2009 l'anno d'uscita) 'Il Mistero Del Lago', ispirato al romanzo 'Il Giro Di Vite' di Henry James, con protagonista la bella e brava promessa del cinema italiano, rumena d'origine, Ana Caterina Morariu. Nel cast del film, protagonista è il modello d'origine turca, un vero protagonista delle passerelle tedesche, l'attore Erol Sander, molti film all'attivo e tantissime chiamate sui catwalk teutonici da parte di Dior, Armani, Dolce & Gabbana, marito di Caroline Godet, nipote di Oliver Stone, conosciuta a Parigi. Al suo fianco l'attrice di origine iraniana Suzan Anbeh, conosciuta anche sui grandi schermi italiani nel film britannico 'French Kiss' e nelle serie televisive, apparse anche in qualche circuito nostrano, 'Il Nostro Amico Charlie' e 'Last Cop - L'Ultimo Sbirro'. Ma ecco al trama del film nel dettaglio.

SULLE ALI DELL'AMORE, LA TRAMA DEL FILM

Tessa è un architetto nel pieno della sua voglia di successo professionale, è madre ma single, si occupa di architettura paesaggistica ed è tutto sommato contenta della sua vita. Un giorno Sophie, madre del suo ex-marito, il bel Bernhard, la chiama per commissionarle un lavoro importante e lei, nonostante qualche ovvia remora, comunque accetta, un pò per curiosità, un pò per il suo senso di attaccamento alla professione. Tessa allora parte per il tranquillo villaggetto di Wolfgangsee, la cittadina dove vive Bernhard. Parte ignara del vero piano di Sophie, la ex-suocera con un piccolo inganno spera, mettendola a stretto contatto con il figlio, ma solamente per apparenti motivi professionali, che Tessa si innamori di nuovo di Bernhard ricomponendo la coppia da tempo divisa. Nei giorni in cui Tessa lavora nella cittadina di Sophie e Bernhard, il famoso direttore d'orchestra Frederik Winter è costretto ad un atterraggio d'emergenza con il suo piccolo velivolo bi-motore e tutto ciò sarà l'inizio di una serie di vicende che porterà prima alla curiosità di scoprire cosa è successo nei campi di Wofgangsee ed al piccolo aereo, dopodiché, stando a stretto contatto, Tessa e Bernhard, scopriranno giorno dopo giorno che forse l'amore non è terminato, che dentro di loro il fuoco scorre ancora.

