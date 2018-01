Sanremo 2018/ Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, è scontro? Parla la conduttrice

Festival di Sanremo 2018, anticipazioni e news: Michelle Hunziker "gasatissima" per l'inizio della kermesse. La conduttrice smentisce la 'guerra fredda" con Pierfrancesco Favino.

21 gennaio 2018 Anna Montesano

Michelle Hunziker

Un'attesa trepidante quella del pubblico italiano per l'inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo 2018, trepidante anche per Michelle Hunziker, che sarà sul palcoscenico dell'Ariston al fianco di Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino. In un'intervista rilasciata di recente al settimanale Nuovo Tv, Michelle si è infatti detta: "Gasatissima, contenta. Non vedevo l'ora. - poi svela una curiosità - Ho scoperto di fare il Festival leggendo le anticipazioni dei giornali. Ero 'attapirata' perchè pensavo che non fosse vero e che quelle voci mi avrebbero bruciata. Invece andrò davvero a Sanremo. Incredibile, quasi non ci credo". Parole sincere di grande stupore quindi da parte della Hunziker che non vede l'ora di iniziare. La conduttrice svizzera parla anche del rapporto con Pierfrancesco Favino, smentendo anche le voci degli ultimi giorni che li vorrebbero in 'guerra fredda'.

SANREMO 2018: "GUERRA FREDDA" TRA FAVINO E HUNZIKER?

"Pierfrancesco Favino è un uomo di una simpatia incredibile, oltre ad essere un grande attore. Cerco da tempo di reclutarlo per lavorare in tivù con me, ma non si è mai prestato. Averlo a Sanremo sarà un vero piacere. Lui, poi, ha una verve fortissima. Imita tutto e tutti. E' un attore internazionale. Parla perfino il ticinese!" Michelle Hunziker, infine, racconta cosa significa per lei fare un Festival con Claudio Baglioni: "A livello musicale lui è il numero uno. Rappresenta gioia e semplicità. Sarà un'esperienza meravigliosa, siamo tutti suoi fan: Claudio ha portato tantissimo alla musica italiana e porterà tantissimo al Festival. E poi, da svizzera, conosco da sempre due nomi: Baglioni e Pippo Baudo. Quindi sono a posto così". Per Michelle Hunziker non resta che entrare in "campo" e dimostrare il suo valore indiscutibile.

