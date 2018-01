Sonia Bruganelli/ Moglie di Paolo Bonolis nel mirino degli “haters” per i suoi scatti social (Non è l'Arena)

Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis nel mirino degli haters dopo i suoi scatti social in cui sfoggiava il lusso e la comodità della sua vita privata, oggi a Non è l'Arena.

21 gennaio 2018 Emanuela Longo

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli, la moglie del mattatore del piccolo schermo, Paolo Bonolis, sarà stasera ospite della nuova puntata di Non è l'Arena, la trasmissione di La7 condotta da Massimo Giletti. La donna porterà in trasmissione la sua testimonianza di vittima degli "haters" essendo stata colpita con grande ferocia dai commenti sotto i suoi scatti social nei quali la Bruganelli ha messo in mostra la sua vita privata fatta di lussi e comodità. Poco prima dello scorso Capodanno, la moglie di Bonolis ha postato su Instagram uno scatto che ritraeva una delle figlie su un volo verso il Kenya. La bimba era alle prese tra giornali, cioccolatini e bibite, il tutto sfoggiato nella cabina del jet privato. Sonia avrebbe dovuto immaginare che proprio quello scatto avrebbe portato ad una pioggia di commenti negativi, come di fatto è accaduto. In tanti hanno così accusato la signora Bonolis di eccessiva sfrontatezza ed ostentazione del lusso ma, come riporta AdnKronos, tra i messaggi più cattivi vi erano quelli che colpivano lei in quanto donna: da "moglie frustrata e depressa" a persona poco matura ed intelligente. C'è stato poi chi ha contestato alla Bruganelli di aver dato, con il suo scatto social, uno schiaffo a tutte quelle persone che fanno fatica ad arrivare a fine mese. Il commento forse più brutto è arrivato però dagli utenti che hanno accusato la Bruganelli di aver strumentalizzato la figlia: "Non ce la fai proprio ad affrancarti...comunque a te di lei che prende i giornali non te ne frega una mazza a te interessa far vedere che sta sul jet privato".

SONIA BRUGANELLI: QUARTO FIGLIO CON PAOLO BONOLIS?

A replicare alle chiare offese dopo il suo scatto social era stata la stessa Sonia Bruganelli che dopo la feroce pioggia di critiche aveva chiarito: "Io non "ostento" ricchezza. Siete voi che in una foto di una bambina con i giornaletti sottolineate che è su un aereo privato". E poi, rispondendo ai vari commenti di chi la accusava di strumentalizzare la figlia, aveva aggiunto: "Per Adele e per gli altri miei figli non significa nulla, anzi, preferiscono viaggiare con tanta gente (parole di Adele)!". Quella dello scorso dicembre era stata solo l'ennesima ondata di critiche ricolte alla moglie di Paolo Bonolis che già un anno prima era stata raggiunta da commenti dello stesso tenore dopo aver pubblicato sempre sui social la foto del suo viaggio in jet privato in direzione Formentera. Haters a parte, di recente si era tornati a parlare di Sonia Bruganelli in occasione di un rumor che la vedeva desiderosa di un quarto figlio. Un sospetto sorto dopo una foto pubblicata su Instagram e raffigurante un bambino alla quale la stessa signora Bonolis aveva aggiunto come commento: "Voglia di...", con una emoticon ammiccante. Già lo scorso giugno, la Bruganelli come riporta BlitzQuotidiano aveva dichiarato: "Voglio il quarto figlio. Paolo non ne ha voglia ma quest’estate lo convincerò". Ci sarà già riuscita?

