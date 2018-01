Stefano Accorsi/ Pronto a raccontare la visione di Ligabue sul nostro Paese (Che tempo che fa)

Stefano Accorsi è tra gli ospiti della puntata di domenica 21 del programma tv di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in cui parlerà del suo nuovo film da protagonista, Made in Italy

Stefano Accorsi

L'unione fra Stefano Accorsi e Peugeot è ormai consolidata. Il celebre attore italiano sarà il protagonista del nuovo spot del brand di automobili, grazie ad uno spot interamente made in Italy. Le riprese sono state effettuate in un set milanese per un totale di 26 ore di shooting ed una troupe di oltre 40 persone che hanno lavorato intensamente per sfruttare al massimo la luce del giorno. Questa sera, domenica 21 gennaio 2018, Stefano Accorsi sarà fra gli ospiti di Fabio Fazio su Rai 1 per il suo programma Che fuori tempo che fa. La nuova campagna pubblicitaria non è il solo evento in cui vedremo in azione l'artista bolognese, soprattutto se parliamo di Made in Italy. Il titolo corrisponde infatti al nuovo film firmato Luciano Ligabue, con cui rimette al centro della scena il protagonista del suo precedente lavoro cinematografico, Radiofreccia. In uscita nelle sale italiane il prossimo 25 gennaio, Accorsi lavorerà al fianco di Kasia Smutniak per interpretare Riko, un bolognese deciso a cavalcare l'onda del destino per non piegarsi alle difficoltà della vita.

STEFANO ACCORSI: MADE IN ITALY IL NUOVO FILM DI LIGABUE

Stefano Accorsi è pronto a raccontare sul grande schermo la visione di Ligabue sul nostro Paese, grazie alle sue parole e canzoni. Made in Italy rappresenta già nel suo titolo la missione che si prefigge il cantautore ed il regista, che per l'ambientazione di questo suo nuovo film ha scelto di collocare il set nella Bologna tanto cara ad Accorsi. In un'intervista rilasciata a News Cinema, l'attore ha sottolineato di aver visto un cambiamento in Ligabue, trasformato da rockstar a regista. Sono trascorsi infatti molti anni da quando i due si sono ritrovati a lavorare insieme grazie al film Radiofreccia, il primo targato da Ligabue e forte di un grande successo. L'aspetto che Accorsi apprezza di più del suo personaggio di Riko in questa nuova pellicola cinematografica è la base reale da cui il regista ha voluto partire. Il protagonista è infatti ricco di valori a cui è fedele e "non è mai retorico, non è un uomo che predica come si dovrebbe stare al mondo".

CHI E' STEFANO ACCORSI

Stefano Accorsi nasce nel marzo del '71 a Bologna e trascorre la sua infanzia a Bagnarola di Budrio, una frazione nella periferia del capoluogo dell'Emilia Romagna. Dopo aver affrontato i corsi alla Scuola di Teatro Alessandra Galante, il futuro attore italiano ha partecipato ad un film di Pupi Avati, Fratelli e Sorelle, riuscendo a rientrare anche nel progetto seriale successivo. L'anno successivo al diploma ed alla sua entrata definitiva nel mondo del teatro, Accorsi gira uno spot pubblicitario che segnerà la sua svolta per sempre e che ancora oggi rappresenta un tormentone per tutti i suoi fan. Si tratta infatti della pubblicità del Maxibon, dove con il suo accento bolognese ed un inglese italianizzato, pronuncia la celebre frase "Du gust is megl che uan". Negli anni successivi è la volta della collaborazione con gli 883, per i quali gira il videoclip del brano Una canzone d'amore ed in seguito è protagonista di Jack Frusciante è uscito dal gruppo, il film del 96 diretto da Enza Negroni e basato sul romanzo di Enrico Brizzi. Il successo è immediato e prosegue con Radiofreccia diretto da Ligabue, un lavoro che fa conquistare al cantautore un David di Donatello.

© Riproduzione Riservata.