THE FAMILY MAN/ Su Rete 4 il film con Nicolas Cage e Téa Leoni (oggi, 21 gennaio 2018)

The family man, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 21 gennaio 2018. Nel cast: Nicolas Cage, Téa Leoni e Don Cheadle, alla regia Brett Ratner. La trama del film nel deettaglio.

21 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su Rete 4

NEL CAST NICOLAS CAGE

The family man, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 21 gennaio 2018 alle ore 21.15. Una pellicola drammatica e fantastica che è stata diretta nel 2000 da Brett Ratner presenta molte similitudini con La vita è meravigliosa, film drammatico del 1946, ma se ne discosta per diversi aspetti punti di vista. Il cast di attori protagonisti ha potuto contare su grandi nomi del cinema americano come Nicolas Cage e Téa Leoni, affiancati da Don Cheadle, Jeremy Piven, Saul Rubinek, Josef Sommer e Makenzie Vega. Tea Leoni (Kate Reynolds nel film) è una nota interprete cinematografica statunitense protagonista di alcune serie tv come The Naked Truth e Madam Secretary. È inoltre apparsa in Spanglish - Quando in famiglia sono in troppi a parlare, Hollywood Ending, Nei panni di una bionda e Dick e Jane - Operazione furto. Ma vediamo adesso la

THE FAMILY MAN, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Il protagonista del film è Jack Campbell, un giovane bello, affascinante e tremendamente ricco. La sua vita sembra perfetta e spensierata ma assolutamente priva di affetti e relazioni umane. Il giorno prima di Natele Jack scopre che Kate, la sua ex fidanzata ha cercato di contattarlo dopo oltre dieci anni. Non curante dell'evento lungo il tragitto per tornare a casa si ferma in un'area di servizio dove sventa una probabile rapina ad opera di un certo Cash. L'indomani, con sua grande sorpresa, si risveglia in un piccolo appartamento situato in una zona residenziale di New York, assieme a Kate e a due bambini. Frastornato e spaventato Jack scopre che tutti suoi amici e colleghi non lo riconoscono ma poco dopo incrocia Cash. Quest'ultimo gli spiega che sta vivendo una realtà parallela al solo scopo di apprendere un 'importante lezione. Col passare del tempo Jack finisce per affezionarsi alla sua famiglia, innamorandosi nuovamente di Kate. Quando sta per assumere la decisione di voler rimanere per sempre in quella linea temporale, torna alla sua vita reale, rendendosi conto di quanto sia triste e solo. E così contatta Kate, diventata fredda e calcolatrice quanto lui. Quando la donna è sul punto di congedarlo seccatamente, Jack le descrive la vita meravigliosa che avrebbero potuto avere assieme ed entrambi decidono di dare una seconda chance alla loro storia.

