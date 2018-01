UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, compleanno da single per Gemma Galgani? (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over: compleanno da single per Gema Galgani? Tina Cipollari e Giorgio Manetti sempre al centro del gossip, ci sarà un colpo di scena?

21 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Gemma Galgani

Compleanno da single per Gemma Galgani? La dama del trono over di Uomini e Donne ha festeggiato con le sue amiche il suo giorno come ha svelato alle sue ammiratrici sui social. Dopo aver chiuso le sue ultime conoscenze e aver ammesso di essere ancora innamorata di Giorgio Manetti, Gemma è tornata ad essere ufficialmente single, ma non ha alcuna intenzione di arrendersi. Il suo intento è riuscire a trovare l’amore vero e, fino a quando non l’avrà trovato, non lascerà il programma di Maria De Filippi. La Galgani, dunque, avrà festeggiato il compleanno solo con donne? La risposta arriva direttamente da Gemma che, sui social ha scritto: “Ho trascorso il mio compleanno con voi e mi avete trasmesso tanto affetto ed una grande gioia! La nostra è una splendida amicizia! Attraverso voi, conosco il mondo che mi circonda ed arricchite la mia esistenza nel raccontarmi le vostre gioie ed i vostri dolori! Io sono come una carta assorbente e non sempre riesco ad distaccarmi dai turbamenti che mi esponete e comprendo il significato della parola bisogno!” – ha fatto sapere Gemma che ha poi aggiunto – “Il mio sorriso d ieri ha rappresentato un traguardo importante a questa età, quindi mando un messaggio alle donne mie coetanee, convincendole di sentirsi libere e di non smettere di sognare! Io ragiono sempre come Rossella O' Hara, donna moderna e volitiva: domani è un altro giorno”, ha concluso. La dama, dunque, ha finalmente capito di non poter riconquistare Giorgio?

GIORGIO MANETTI E TINA CIPOLLARI SEMPRE AL CENTRO DEL GOSSIP

Mentre Gemma Galgani tenta di voltare pagina e di andare avanti con la sua vita, Tina Cipollari e Giorgio Manetti continuano ad essere al centro del gossip. La bionda opinionista e il cavaliere del trono over di Uomini e Donne hanno scatenato i rumors dopo la pubblicazione del settimanale Spy che avrebbe beccato i due a Viterbo. Il cavaliere, però, ha smentito l’esistenza di una storia con la Cipollari: “Fra Tina e me non c’è una relazione: mancano le basi. Non sarebbe il momento adatto: Tina si sta lasciando alle spalle un matrimonio da cui ha avuto tre splendidi figli”. Il Manetti, però, non smentisce di provare una forte simpatia per Tina. Cosa succederà, dunque, nella prossima registrazione del trono over? Maria De Filippi affronterà l’argomento con i diretti interessati?

© Riproduzione Riservata.