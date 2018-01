Uomini e Donne/ Anticipazioni, oggi la scelta di Paolo Crivellin? (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico e news: Paolo Crivellin, al centro delle polemiche e nel programma da mesi, sceglierà oggi la donna con cui lasciare lo studio?

21 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Paolo Crivellin

Paolo Crivellin ha finalmente deciso di scegliere? Il tronista biondo è sul trono di Uomini e Donne da settembre e, mentre quelli con cui ha iniziato la sua avventura (Alex Migliorini, Sabrina Ghio e Mattia Marciano), ha da tempo lasciato il posto ai nuovi tronisti, Paolo Crivellin continua ad essere una presenza fissa del programma di Maria De Filippi. Nella scorsa registrazione del trono classico, però, Paolo non c’era e tutto fa pensare che verrà dedicata alla sua scelta una puntata speciale. Prima di scegliere la donna con cui lasciare lo studio tra Angela Caloisi e Marianna Acierno, Paolo ha chiesto di fare un weekend con le sue corteggiatrici. Avrà, dunque, ottenuto la prova che gli mancava per scegliere? Il fatidico momento della scelta potrebbe essere arrivato. Salvo colpi di scena, infatti, oggi, domenica 21 novembre, in quel di Cinecittà andrà in scena una nuova registrazione del trono classico. Paolo farà la sua scelta?

AMORE A GONFIE VELE TRA ALEX MIGLIORINI E ALESSANDRO D'AMICO

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Alex Migliorini e Alessandro D’Amico. I due, dopo aver lasciato lo studio di Uomini e Donne, si sono uniti sempre di più come hanno dichiarato ai microfoni del programma Non succederà più di Radio Radio condotto da Giada Di Miceli. “Il bacio ha completato tutto il percorso, è stata la molla che mi ha fatto pensare: si è lui, devo scegliere lui” – ha dichiarato Alex che ha poi aggiunto – “Mi dava protezione, sicurezza. Lo vedevo come un ragazzo da cui apprendere tanto. Era la paura della vita che conduce che mi bloccava. Avevo paura che fosse troppo sfuggente per una relazione stabile ma ho rischiato e ho fatto bene”. Nessun segno di pentimento, dunque, nelle parole dell’ex tronista che non potrebbe essere più felice della scelta fatta. Accanto ad Alessandro, dunque, si sente amato e sereno e i fans si augurano che la storia dei due “topini” duri per sempre.

