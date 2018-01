VALHALLA RISING - REGNO DI SANGUE/ Su Cielo il film con Mads Mikkelsen (oggi, 21 gennaio 2018)

Valhalla Rising - Regno di sangue, il film in onda su Cielo oggi, domenica 21 gennaio 2018. Nel cast: Mads Mikkelsen e Alexander Morton, alla regia Nicolas Winding Refn. Il dettaglio.

21 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film epico in prima serata su Cielo

NEL CAST MADS MIKKELSEN

Valhalla Rising - Regno di sangue, il film in onda su Cielo oggi, ore 21.15. Una pellicola epica e drammatica che è stata diretta nel 2009 da Nicolas Winding Refn e narra le leggendarie gesta del personaggio di One-Eye impegnato nel suo cammino per redimersi. L'attore principale che veste i panni di One-Eye è Mads Mikkelsen che ha aveva già collaborato con il regista del film nella saga cinematografica di Pusher. Molti dei personaggi co-protagonisti sono interpretati da attori poco noti, fatta eccezione per Alexander Morton, Gary Lewis, Jamie Sives e Ewan Stewart. Alexander Morton, che interpreta uno dei pagani, è un attore di origini scozzesi molto noto in patria. È apparso nelle vesti di personaggio secondario nel film I'll Sleep When I'm Dead, con la regia di Mike Hodge. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

VALHALLA RISING - REGNO DI SANGUE, LA TRAMA DEL FILM EPICO

La trama del film è suddivisa in sei differenti parti, ognuna delle quali rappresenta una tappa del lungo percorso vissuto in prima persona da One Eye ed il suo giovane e fedele accompagnatore di origine pagana. One Eye, uomo possente, privo della parola e con un solo occhio, è imprigionato in un angusta cella controllato a vista da alcuni vichinghi. L'uomo è costretto a prendere parte a sanguinari scontri corpo a corpo in cui risulta essere puntualmente il vincitore. Quando riesce a tornare in libertà e spezzare le catene della sua prigionia, uccide tutti i vichinghi, tranne un ragazzino, che porta via con se. Nel corso del loro viaggio i due incrociano un gruppo di vichinghi di fede cristiana intenzionato a raggiungere la terra Santa, decidendo i unirsi a loro. Nel finale One eye deciderà di sacrificare se stesso per il bene del bambino pagano, riuscendo così nel suo intento di redimere tutti i suoi peccati.

