Veronica Berti/ Moglie di Andrea Bocelli, la madre del cantante: "E' il sole che rientra in casa"

Veronica Berti, moglie di Andrea Bocelli dal 2014: il loro primo incontro, l'attuale relazione e le parole dei genitori della coppia dalla quale è nata una bambina.

21 gennaio 2018

Veronica Berti e Andrea Bocelli

Veronica Berti e Andrea Bocelli dal 2014 hanno pronunciato il fatidico "sì" e da allora sono uniti in matrimonio. Il loro incontro, però, era avvenuto già 16 anni fa: quando lei strinse per la prima volta la mano del celebre cantante lirico, aveva appena 20 anni. In una intervista a Corriere.it, lui dichiarò un anno fa, parlando del suo rapporto con la moglie e della loro conoscenza: "Pensai, mamma mia che ragazza colta, avrà una trentina d’anni, invece era giovanissima e dico la verità, non ho fatto pensieri poetici quella sera, ma terra terra... sì, è stato subito amore". Un amore "a prima vista", come ama ironizzare. L'incontro avvenne durante una festa alla quale nessuno dei due avrebbe voluto andare. In quel periodo il cantante si era appena separato dalla moglie e si definiva un "brutalissimo libertino", pur non ricordando con piacere quel momento all'insegna dell'inquietudine totale. Proprio durante quella festa, Veronica vagava da sola prima di imbattersi in un pianoforte mettendosi a suonare un paio di note. Bocelli la scambiò per la pianista della serata. "Chiarito l’equivoco mi chiede: “stasera canta il Maestro Bocelli, lo vuole conoscere?” E perché no, dico io. A fine serata io e Andrea ci stringiamo la mano e non ci lasciamo più", racconta la Berti. Quella differenza di età tra i due non è mai pesata, anzi più che un limite nel loro caso è stata una vera e propria alleata.

VERONICA BERTI, IL SUO RAPPORTO CON ANDREA BOCELLI

La mamma di Andrea Bocelli ha definito Veronica Berti come "il sole che rientra in casa". Il padre di lei ha invece definito il rapporto tra la figlia e Bocelli un vero e proprio incontro di anime. "E' questa la chiave, due esseri umani, se non si incontrano come anime, non vanno lontano", aveva commentato Andrea parlando del loro rapporto. Ma come si definisce la Berti nella sua relazione con Andrea? "Ho il carattere da “comandina”, ma la decisione finale è sempre di Andrea: sono io che lo inseguo, e che vorrei poter andare a cavallo di notte o lanciarmi dal paracadute a 3000 metri, come fa lui". Poi ammette di desiderare più essere compagna che moglie: "io mi metto in gioco ogni giorno, la moglie è uno status pigro". Nel 2012 venne alla luce la piccola Virginia, spiazzando lo stesso Bocelli, che desiderava tanto un terzo figlio maschio. "La femmina è una cosa a sé: vivacissima. Sono stata più brava a crescere gli altri figli, con lei mi sento poco preparata", gli aveva fatto eco Veronica, che si era ritrovata a fare da "matrigna" ai due figli di Bocelli nati dalla sua precedente relazione.

