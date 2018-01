VICKY LAGOS/ E' la figlia di Vittorio De Sica? Il figlio David Merlo: "Lui ci mandava i soldi in Spagna"

Vicky Lagos, l'attrice spagnola sostiene di essere la figlia di Vittorio De Sica ma l'attore Christian smentisce tale eventualità: l'esclusiva internazionale a Domenica Live.

21 gennaio 2018 Emanuela Longo

David Merlo, il figlio di Vicky Lagos, attrice spagnola 79enne e presunta figlia illegittima di Vittorio De Sica, è stato intervistato nello studio di Domenica Live, programma in onda su Canale 5, da Barbara D'Urso. In collegamento, Paola Comin, addetta stampa e amica di Christian De Sica, ha partecipato al dibattito che ha aperto la puntata. Christian De Sica, per la cronaca, in passato, ha già smentito la storia della figlia illeggitima di suo padre Vittorio. David Merlo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Vittorio De Sica ci mandava i soldi in Spagna. Capisco che a Christian non piaccia questa storia. Mia madre mi ha consigliato di non venire qui. E' stato un capitolo molto doloroso per lei. Io ho qualcosa di Vittorio De Sica nel mio fisico. Mio nonno diceva a mia madre che somigliava a Gina Lollobrigida". Paola Comin ha replicato con queste dichiarazioni: "Christian ed Emilia hanno smentito questa vicenda. Capisco che un figlio voglia credere a sua madre". Il giornalista Roberto Alessi ha difeso David Merlo: "Non cerca soldi, vuole solo difendere sua madre". David Merlo ha anche difeso Vittorio De Sica: "Si è comportato divinamente con mia madre. E' stato onesto con lei". (Aggiornamento di Fabio Morasca)

IL FIGLIO DAVID MERLO A DOMENICA LIVE

Leggendo alcune recenti biografie in lingua spagnola di uno dei più grandi maestri del cinema italiano, Vittorio De Sica, emerge che il figlio Christian in realtà avrebbe una sorella in Spagna che ad oggi non avrebbe mai incontrato. Lo rivelava qualche mese fa il settimanale Oggi che spiegava come oltre che ad Emilia, nata dal matrimonio con l'attrice Giuditta Rissone e dei figli Manuel e Christian, nati dall'unione con l'attrice spagnola Maria Mercader, Vittorio De Sica sarebbe anche il padre biologico di Amelia Victoria Goyanes Munoz, conosciuta con il nome d'arte di Vicky Logos. Oggi 79enne, in comune con il presunto padre avrebbe la professione, essendo anche lei attrice. Oggi di Vicky se ne parlerà anche durante la trasmissione Domenica Live con una esclusiva internazionale molto importante che vedrà protagonista il figlio. Il settimanale aveva sentito nei mesi scorsi Christian De Sica, il quale aveva sostenuto di aver già saputo molti anni fa dell'esistenza della Lagos. Quando il padre Vittorio era ancora in vita, l'attore avrebbe ricevuto una strana telefonata da una sconosciuta la quale si era presentata proprio come Vicky. "Mi disse di essere mia sorella e la cosa mi lasciò interdetto", aveva commentato.

VICKY LAGOS FIGLIA DI VITTORIO DE SICA? LE PAROLE DI CHRISTIAN

Christian De Sica apprese dell'esistenza di una presunta sorella, Vicky Lagos, solo dopo un'inaspettata telefonata. "Chiesi chiarimenti a mio padre che però escluse di poter avere una figlia in Spagna", ha raccontato l'attore al settimanale Oggi. Dopo quella telefonata, però, Christian non ebbe più alcun contatto con questa donna. Ma chi è realmente Vicky? Sua madre è l'attrice spagnola Mimi Munoz, morta all'età di 72 anni nel 1987. Secondo il racconto della donna che oggi sostiene di essere la figlia del grande De Sica, la madre avrebbe incontrato Vittorio alla fine degli anni '30, quando era uno dei nomi più celebri del film italiano e che con la sua voce era capace di rapire ed affascinare migliaia di donne nel mondo. Ma quali furono le circostanze durante le quali avvenne questo incontro dal quale, a quanto pare, nacque poi Vicky? Su questo punto ci sarebbe un grande mistero. In Spagna, tuttavia, la donna è conosciuta proprio come la figlia ufficiale di Vittorio De Sica.

