ALESSIA MANCINI/ Video, su Instagram si allena assieme al marito (Isola dei Famosi 2018)

Alessia Mancini posta su Instagram una foto assieme al marito Flavio Montrucchio in cui si prepara per il grande appuntamento dei reality estremi: l'Isola dei Famosi 2018.

22 gennaio 2018 Francesco Agostini

Alessia Mancini (web)

Alessia Mancini si prepara a partecipare al reality show più estremo della televisione italiana, quell'Isola dei Famosi che con le sue condizioni streme distrugge chi ha il coraggio di parteciparvi. Alessia Mancini, comunque, ha deciso di vincere tutte le sue paure e di dire finalmente sì a un reality show importante come questo, capace di darle di nuovo quella visibilità che da qualche anno a questa parte le manca decisamente. Dopo il brillante esordio all'interno della televisione italiana, la ballerina e showgirl a poco a poco si è tirata indetro dalle luci della ribalta, fino a sparire quasi completamente dai teleschermi. Ogni tanto la vediamo amcora in qualche televendita, è vero, ma è poca cosa in confronto a quello che faceva un tempo, quando lavorava nei programmi di maggiore successo della televisione italiana. In questo senso, l'Isola dei famosi può essere certamente un trampolino di lancio per riportarla a una notorietà che ha perso da un bel po'. L'occasione è ghiotta e la bellissima mora moglie di Flavio Montrucchio, ha espresso tutta la sua gioia su Instagram.

ALESSIA MANCINI: LA FOTO SU INSTAGRAM

Questo inizio di Isola dei Famosi sembrava essere maledetto, almeno agli esordi, visto che alcune condizioni atmosferiche a dir poco precarie sembravano precludere un inizio in tempi brevi, facendolo slittare a parecchi giorni più in là. Quando il clima sembrava tendere al peggio, invece, le Honduras sono state clementi e l'isola, a fronte di questa ritrovata serenità, potrà iniziare senza intoppi. Alessia Mancini, comunque, non aveva perso la speranza ma, anzi, si era dedicata anima e cuore a un allenamento intensivo assieme al marito, l'attore Flavio Montrucchio. Su Instagram, infatti, la bella 39enne (39 anni e non sentirli) ha postato una foto in tuta assieme al proprio marito, intenta com'è ad arrivare a questo grande appuntamento nella migliore forma possibile. Il rapporto con Montrucchio è solidissimo, tant'è che i due sono una delle coppie più belle e felici della televisione italiana. L'ex velina di Striscia La Notizia e l'ex concorrente del Grande Fratello 2 sono insieme da 15 anni e, a coronamento di questo meraviglioso legame, sono arrivati anche due figli: Mya e Orlando.

