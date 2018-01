ALESSIA MARCUZZI/ Video, la presentatrice su Instagram: "Ecco i miei pilastri" (Isola dei Famosi 2018)

Alessia Marcuzzi posta su Instagram un ringraziamento speciale e il benvenuto ai suoi due nuovi compagni d'avventura dell'Isola dei Famosi: Bossari e la Venier.

22 gennaio 2018 Francesco Agostini

Alessia Marcuzzi (Instagram)

Alessia Marcuzzi è pronta per ripartire con un'altra edizione del fortunato reality show l'Isola dei famosi. Quest'anno la bella conduttrice romana sarà affiancata da due cavalli di razza d'eccezione. Da una parte, infatti, avremo Mara Venier e, dall'altra, il redivivo Daniele Bossari. Mara Venier porterà senza ombra di dubbio leggerezza e solarità all'interno del programma, grazie alla sua innata simpatia e saggezza poopolare. La sua esuberanza sarà mitigata invece dal mite e ascetico Daniele Bossari, che sta vedendo la sua carriera risollevarsi grazie all'insperata vittoria portata a casa al Grande Fratello Vip. Di questa strana coppia la Marcuzzi si è voluta gloriare sul social network Instagram. Qui, infatti, ha postato una foto con assieme Daniele Bossari e Mara Venier, per i quali ha avuto delle parole molto toccanti. Ecco, infatti, cosa ha scritto la quarantacinquenne: "Ecco i miei motivatori, ecco i miei pilastri, i miei vulcani, i miei fuoriclasse....dei veri amici: bentornata Mara Venier e benvenuto Daniele Bossari. Sono tanto felice di partire per la nostra isola con voi!!! Grazie." L'Isola dei famosi quest'anno promette bene: vediamo se sarà in grado di rispettare le aspettative.

ALESSI MARCUZZI: "HO SCELTO STEFANO PERCHE'.."

Alessia MArcuzzi ha preparato con cura la squadra che si appresta a condurre l'Isola dei Famosi, come abbiamo visto dal post che la stessa romana ha messo su Instagram. A Mara Venier e a Daniele Bossari, comunque, si deve aggiungere un altro necessario tassello per completare il quadretto: l'inviato speciale. Quest'anno il ruolo sarà ricoperto da Stefano De Martino, ex di Belen Rodriguez (con cui ha avuto anche un figlio) e prima ancora della cantante Emma Marrone. Ecco cosa ha detto Alessia Marcuzzi del suo nuovo inviato al sito internet Tgcom24.mediaset.it: "Ho scelto Stefano De Martino perché è bello, è sexy e piace tanto alle donne. E poi quella sua parlata napoletana induce subito alla simpatia, è speciale." Lo stesso Stefano De Martino è contentissimo di questo nuovo ruolo lavorativo: "Veramente ero stato già contattato anni fa dall'Isola dei Famosi ma all'epoca ero appena diventato padre e non me la sentivo di abbandonare mio figlio. In quel frangente comunque si sarebbe parlato di un ruolo di concorrente e non di inviato. Adesso sono più pronto, grazie soprattutto all'esperienza di Amici."

