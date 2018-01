AMAURYS PEREZ / Chi è? “Amo le sfide, il lavoro duro e l’avventura” (L’Isola dei Famosi)

Amaurys Perez nel cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2018. Prima della partenza si racconta a Novella 2000 dicendosi pronto a fare delle rinunce sull’isola.

22 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Amaurys Perez

Il campione olimpico di pallanuoto Amaurys Perez è protagonista della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Amaurys che già in passato aveva partecipato ad altri reality come Pechino Express nel 2014 e Ballando con le stelle nel 2013 si dice pronto a partire per questa nuova avventura. In realtà però anche se il reality partirà oggi lunedì 22 gennaio, i profughi già da qualche giorno sono sbarcati in Honduras e Perez sembra aver portato sull’isola la sua determinazione e capacità agonistica che di certo lo farà distinguere tra gli altri. Poco prima della partenza, intervistato da Novella 2000, il pallanuotista ha spiegato di essere disposto a fare a delle rinunce sull’isola anche a quelle più faticose: “Posso stare tre mesi senza fare sesso. In Honduras non ne avrò bisogno: sono abituato a lunghi periodi di astinenza durante i miei ritiri. Ho fatto tantissimi ritiri nella mia carriera sportiva. Anche tre mesi fuori casa, lontano da mia moglie Angela, che è presente nella mia vita da tredici anni. Dopo otto ore al giorno di allenamenti il sesso è l’ultima cosa. Sono abituato anche a non farlo. Fidatevi”.

AMAURYS PEREZ: “SONO SEMPRE STATO UN FAN DELL’ISOLA”

Nella stessa intervista il campione olimpico Amaurys Perez ha confessato come avesse sempre desiderato di mettersi alla prova con un reality simile all’Isola dei Famosi. Queste le sue parole: “Vi confesso che sono sempre stato un fan dell’Isola. Quando mi hanno proposto di partire non ci credevo. Innanzitutto ho chiamato Angela, noi siamo una cosa sola, poi i miei ragazzi che alleno a Cosenza ed infine la società. Quando ho visto che hanno fatto il tifo per me da subito ho preparato il borsone per la partenza. Direzione Milano. Io amo le sfide, il lavoro duro e l’avventura. Penso che ci siano tutti gli ingredienti in quel programma". Vediamo qualche particolarità della vita e della carriera del campione olimpico. Amaurys Perez nasce a Camaguey nel 1976. Oltre ad essere un pallanuotista è anche allenatore di pallanuoto nonché personaggio televisivo. Tanti i traguardi raggiunti, un oro a Shanghai 2011 nei campionanti mondiali, l’anno successivo la medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Londra. Da tredici anni è sposato con Angela dopo essersi conosciuti a Cosenza su una pista da ballo. La coppia ha tre figli.

