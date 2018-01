AMERICAN BEAUTY/ Su Iris il film con Kevin Spacey e Annette Bening (oggi, 22 gennaio 2018)

American Beauty, il film in onda su Iris oggi, lunedì 22 gennaio 2018.

22 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su Iris

NEL CAST KEVIN SPACEY

American Beauty, il film in onda su Iris oggi, lunedì 22 gennaio 2018 alle ore 21,00. Una pellicola del 1999 che è stata diretta dal bravo Sam Mendes. La pellicola che si basa su un soggetto scritto da Alan Ball è stata sceneggiata dallo stesso Ball e musicata invece dal bravo compositore americano Thomas Newman. La produzione di fatto tutta statunitense, è stata finanziata dalla DreamWorks SKG unitamente alla Jinks/Cohen Company, mentre la distribuzione italiana è stata affidata alla United International Pictures. All’altezza dei tanti riconoscimenti ottenuti nei vari premi cinematografici dell'epoca il cast di attori, tra di essi spiccano Kevin Spacey il principale protagonista dell'attuale Housee of Cards e Annette Bening, che rispettivamente interpretano Lester e Carolyne. La pellicola ascrivibile al genere delle commedie a sfondo drammatiche, vista anche la vetustà di produzione (1999) è stata già programmata diverse volte all’interno dei palinsesti televisivi italiani. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

AMERICAN BEAUTY, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

La famiglia di Lester Burnham è una classica famiglia media americana di fatto alquanto depressa. Il capo famiglia conduce una vita grigia e noiosa stretto tra il suo lavoro non gratificante di scrittore su un periodico e l’abulica vita familiare, la moglie Carolyne aveva grandi aspettative per la sua carriera immobiliare, una carriera di fatto bloccata stante le mancate vendite. La figlia Jane, soffre invece di bassa autostima anche a causa della situazione dei genitori. Nel giardino, la moglie di Lester coltiva una varietà di rose conosciute come American Beauty. Improvvisamente, la vita della famiglia si incrocia con quella dei vicini, un incrocio che porterà a esilaranti situazioni. Lester, infatti, scoperto che il figlio del colonnello Frank Fitts fuma erba se ne fa dare un paio di dosi, euforico per aver fumato di nuovo la droga giovanile riesce ad evitare un licenziamento a costo zero, e si fa dare ben 60.000 dollari di liquidazione, grazie alla minaccia di rivelare le varie tresche amorose del direttore del giornale. Trovato posto in un fast food, con i soldi guadagnati si compra una costosa macchina degli anni 70. Nel film si intrecciano situazioni al limite, situazioni che però sono l’asse portante della classe media americana, e che accendono i fari su storie seppellite nelle sonnolente città americane ma sempre coerenti con quelle che sono le dinamiche societarie. Alla fine della pellicola il protagonista principale capirà da un ragazzino costantemente drogato che la vita è solamente una, e che questo essa deve essere vissuta con la consapevolezza che anche gli errori servono per conquistare la propria personale felicità.

