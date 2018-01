AMERICAN LIFE/ Su Cielo il film con John Krasinski e Maya Rudolph (oggi, 22 gennaio 2018)

American Life, il film in onda su Cielo oggi, lunedì 22 gennaio 2018. Nel cast: John Krasinski e Maya Rudolph, alla regia Sam Mendes. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

22 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Cielo

NEL CAST JOHN KRASINSKI

American Life, il film in onda su Cielo oggi, lunedì 22 gennaio 2018 alle ore 21,15. Una pellicola di genere commedia e sentimentale che è stata prodotta nel 2009 negli Stati Uniti d'America per la regia di Sam Mendes. Nel cast, nei panni dei protagonisti, troviamo John Krasinski e Maya Rudolph. Il primo,è un attore, regista e sceneggiatore statunitense conosciuto per le sue interpretazioni in Kinsey, New York Taxi, L'amore non va in vacanza, Licenza di Matrimonio, In amore niente regole, E' complicato, The Hollars, Detroit e Un posto tranquillo. Maya Rudolph invece, è anche lei un'attrice statunitense ma anche comica e cantante. Tra le sue interpretazioni vannoinvece ricordate Gattaca - La porta dell'Universo, Duplex - Un appartamento per tre, 50 volte il primo bacio, Radio America, Le amiche della sposa, Le sorelle perfette e CHiPS del 2017. Il film American Life, è stato presentato ufficialmente all''Edinburgh International Film Festival e ha ricevuto tante recensioni positive, sia sui siti internet specializzati in cinematografia sia dai recensori di giornali importanti come il New York Times, Rolling Stones e il Chicago Sun-Times. La pellicola, firmata dal regista Sam Mendes e scritta dalla coppia d'autori molto celebre composta da Dave Eggers-Vendela Vida, è uscita nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nel giugno del 2009. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

AMERICAN LIFE, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Il film, racconta le vicende di una coppia di trentenni, Burt e Verona, in preda ad una crisi. I problemi derivano dall'imminente nascita della loro primogenita, che spinge i due sposi ad intraprendere un viaggio in lungo e in largo per tutti gli Stati Uniti. Le preoccupazioni della coppia non risiedono tanto nell'arrivo della piccola, ma nel cercare di trovare un posto ideale dove farla crescere e diventare adulta in serenità dopo la partenza dei genitori di Burt. Questi ultimi hanno infatti deciso di trasferirsi dal Colorado in Europa, per la precisione ad Aversa, in Belgio. Questo motivo è la vera motrice che spingerà la coppia ad un fantastico viaggio nelle viscere degli Stati Uniti.

