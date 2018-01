AMICI 17/ Carmen ed Emma è tregua? Esito esami riammissione e l'ingresso di Luca Capomaggi

Amici 17: riprende il daytime del talent show di Maria De Filippi dopo la riammissione di Biondo e di Filippo e dopo la decisione di mandare Vittorio in sfida.

Oggi, lunedì 22 gennaio 2018, riprenderà il daytime di Amici, il talent show di Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì su Real Time, dopo l'ultima puntata speciale del sabato che ha visto protagonisti i quattro allievi temporaneamente sospesi dalla scuola dopo un festino organizzato nell'hotel che ospita i ragazzi. Come ricordiamo, l'accaduto ha portato la conduttrice Maria De Filippi a prendere una decisione eccezionale, mai presa durante le diciassette edizioni del programma: i ragazzi, infatti, nel corso dell'ultima settimana, si sono dedicati a lavori socialmente utili, collaborando con l'AMA per la pulizia delle strade di Roma. Il settimanale Spy ha pubblicato le foto a riguardo. Durante la puntata speciale andata in onda sabato scorso su Canale 5, inoltre, il sindaco della Capitale, Virginia Raggi, è anche intervenuta attraverso un video con il quale ha proposto agli allievi di organizzare uno show con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini al rispetto della loro città e ad un giusto smaltimento della spazzatura.

GLI ESAMI DI RIAMMISSIONE DI BIONDO, FILIPPO, NICOLAS E VITTORIO

Per quanto riguarda le dinamiche della scuola, invece, come già anticipato, Biondo, Nicolas, Vittorio e Filippo hanno sostenuto l'esame di riammissione. Come ampiamente prevedibile, uno dei protagonisti di quest'edizione, il rapper Biondo, è rientrato nella scuola senza troppi patemi d'animo: dopo due inediti e due cover, Le cose in comune di Daniele Silvestri e Il pescatore di Fabrizio De André, Biondo è ritornato ad essere un allievo della scuola di Amici. I ballerini Filippo, Nicolas e Vittorio si sono esibiti su quattro coreografie, ognuna di esse montata da un insegnante della scuola: Garrison Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Bill Goodson. Anche Filippo è stato riammesso nella classe della diciassettesima edizione di Amici senza troppi problemi. Nulla da fare, invece, per Nicolas: la sua sospensione temporanea è diventata eliminazione. Si sono scatenate polemiche, invece, dopo l'esame di Vittorio: il ballerino, inizialmente bocciato, ha ricevuto una seconda possibilità dalla commissione dopo un appello dei loro compagni di classe e anche della conduttrice. Vittorio, quindi, è in sfida e si confronterà con il ballerino Klaus.

CARMEN ED EMMA: PACE FATTA?

Nelle prossime puntate del daytime, vedremo anche il prosieguo delle dinamiche riguardanti gli allievi già presenti nella scuola. Durante la scorsa settimana, ha fatto decisamente parlare il pessimo rapporto tra le cantanti Carmen ed Emma. Per il suo comportamento, Carmen ha ricevuto critiche sia da Paola Turci che da Rudy Zerbi. Durante la diretta del sabato, Emma e Carmen si sono esibite entrambe per una sfida decisa dai telespettatori. Il confronto è terminato con un sostanziale pari merito deciso dalla commissione di canto. Tornando ai loro posti, le due ragazze si sono abbracciate, segno, probabilmente, che le due cantanti abbiano accantonato i dissidi e le incomprensioni. Da segnalare, anche un nuovo ingresso nella classe di Amici: il ballerino Luca Capomaggi.

