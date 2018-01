ANTONELLA ELIA/ Si parla ancora di lei per il via dell’Isola dei famosi (Che fuori tempo che fa)

Questa sera Antonella Elia sarà ospite di Che fuori tempo che fa, ma probabilmente non per parlare dell’Isola, né delle sue recenti esperienze in televisione

22 gennaio 2018 Bruno Zampetti

Antonella Elia con Jill Cooper

Oggi prende il via L’Isola dei famosi e già nei giorni scorsi la partenza dei naufraghi dall’Italia ha richiamato alla memoria Antonella Elia e il suo scontro con Aida Yespica. Pare infatti che Francesca Cipriani abbia scatenato una protesta di Nadia Rinaldi in aeroporto. La prima avrebbe infatti avuto i bagagli con il logo del programma, mentre gli altri concorrenti no. E questo avrebbe portato la Rinaldi a chiedere le ragioni di tale differenza. Questa sera Antonella Elia sarà ospite di Che fuori tempo che fa, ma probabilmente non per parlare dell’Isola, né delle sue recenti esperienze in televisione, come ospite a Stasera tutto è possibile o come concorrente, in coppia con Jill Cooper, a Pechino Express. Le due, nel reality di Rai 2, non sono uscite vincitrici, ma tra il pubblico “Le caporali”, nome ufficiale della coppia, hanno lasciato il segno e molti considerano loro le vere trionfatrici.

ANTONELLA ELIA, L’ESPERIENZA IN TEATRO

Antonella Elia ha concluso la messa in scena dello spettacolo “Toccata e fuga” al Teatro San Babila di Milano. Con lei sul palco c’erano anche Vera Castagna, Marco Vaccari e Gigi Sammarchi. Per lei non era questa la prima esperienza a teatro, dove ha anche recitato insieme a Vincenzo Salemme, Biagio Izzo e Franco Oppini. Spesso criticata, Antonella Elia non ha mai nascosto di voler essere sincera e diretta, a costo anche di risultare antipatica per quello che dice e fa. Durante la sua esperienza a Pechino Express non sono mancate le lacrime, anche per essersi sentita dire che vuole apparire a tutti i costi in televisione. Consolata dalla compagna di avventura Jill, ha appunto ricordato che non ha bisogno di apparire sul piccolo schermo a tutti i costi, visto che lavora anche in teatro.

LA CARRIERA

Senza dubbio è stata però la televisione a farla conoscere al grande pubblico, sin dai tempi di Non è la Rai. Non aveva ancora 30 anni quando affiancava Enrica Bonaccorti, ma era già stata provata dalla vita, visto che era rimasta senza genitori quando aveva 15 anni. È riuscita a farsi spazio sulle reti Mediaset affiancando Raimondo Vianello a Pressing e Beppe Fiorello nel Karaoke. Passa poi a Tmc 2 per condurre Dritti al cuore e torna a Mediaset portando all’esordio Zelig con Claudio Bisio. Partecipa alla fiction Caro maestro con Marco Columbro, Stefania Sandrelli e Sandra Mondaini. Vince l’Isola dei famosi alla seconda partecipazione. Conduce anche Superbrain insieme a Paola Perego.

© Riproduzione Riservata.