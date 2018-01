Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso si sono lasciati?/ "Per lei è stata un'estate difficile" (Pomeriggio 5)

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso si sono lasciati per colpa di Romina Power? Il cantante di Cellino San Marco smentisce; nuovi chiarimenti a Pomeriggio 5?

22 gennaio 2018 - agg. 22 gennaio 2018, 18.53 Anna Montesano

Al Bano Carrisi, Loredana Lecciso e Romina Power

Continua ad essere un tema caldo quello della rottura tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. Se ne parla anche a Pomeriggio 5 nella puntata di oggi, dove si parla di "Le cose le sai più tu, voi parlate spesso. Lei verrà solo da te per chiarire la situazione. Io credo che i due si chiariranno. Loredana ha attraversato un'estate difficile, i fan di Romina, sui social, sono sempre stati molto aggressivi. Lei aveva trovato un equilibrio. E' una donna matura, bravissima. Al Bano e Loredana hanno dialogato poco. Oltre alla tutela dei figli, c'è un'altra dimensione quella della donna, vuole le sue certezze. Al Bano è innamorato di lei. La crisi è nata quando Loredana è andata a Pavia dal fratello e da sua figlia. E' stata una forma di gelosia. Romina dovrebbe essere sincera, anche a costo di apparire fragile e obbligare Al Bano a fare una scelta... che sia per sempre", come dichiara Monica Setta. È stato il settimanale Oggi a lanciare lo scoop secondo il quale tra il cantante di Cellino San Marco e la sua compagna sia tutto finito, ma Al Bano rilancia e svela che le cose non stanno davvero così. Intervistato da Il Tempo, Carrisi dichiara: "Non è detto che sia tutto vero. Innanzitutto è sbagliata la formula. Se due persone si lasciano bisogna deciderlo insieme. Comunque a me non risulta”. Sembra, insomma, che la situazione non stia come annunciato dal noto settimanale, o almeno non proprio così.

AL BANO SU ROMINA: "È LA MADRE DEI MIEI FIGLI NON POSSO FAR FINTA DI NIENTE"

Solo pochi giorni fa, Barbara D'Urso ha contattato la Lecciso e, nel corso di Pomeriggio 5, ha svelato che al momento non ci sarebbero state da parte sua dichiarazioni in merito alla vicenda, aggiungendo la presenza di una "strumentalizzazione da parte dei giornali". Dichiarazioni che non smentiscono la rottura ma neppure la confermano del tutto. Un punto ancora da chiarire, com'è da chiarire la posizione di Romina Power in tutto questo. Secondo Oggi, la rottura tra Al Bano e Loredana Lecciso sarebbe infatti "colpa" dei riavvicinamenti all'ex moglie; ma è davvero questa la verità? Carrisi, nell'intervista a Il Tempo, parla anche di Romina e di queste voci: "Tra me e Romina è successo sempre tutto per caso. Questa volta è nato tutto per volontà dell'impresario russo Agapov che voleva festeggiare il mio settantesimo compleanno. E da lì è stato un susseguirsi di eventi”. Ma non si ferma qui Al Bano, che continua: "Romina è la madre dei miei figli e non posso far finta di niente”.

