BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane: Bill firma l’annullamento del matrimonio con Brooke

Mentre in Italia sono da poco andate in onda le nozze tra Bill e Brooke, in America il matrimonio tra i due protagonisti di Beautiful è già giunto al capolinea.

22 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Beautiful in onda su Canale 5

A Beautiful, in Italia, sono state celebrate da poco le nozze tra Bill Spencer e Brooke Logan, ma stando alle anticipazioni che arrivano da oltreoceano il matrimonio tra i due durerà davvero poco. Dopo il triangolo tra l’editore e le sorelle Logan e la rivalità con Ridge Forrester, le cose sembravano andare nel verso giusto per Bill e Brooke. Ma quando Katie ha rivelato alla sorella che Bill è il mandante dell’incendio alla Spectra Fashion - in cui hanno rischiato di perdere la vita il figlio Liam e Sally Spectra - Brooke non è riuscita più a perdonare il marito che ritiene capace di atti criminali (come non ricordare il tentativo di eliminare Rdige buttandolo giù da un elicottero…). I due sono andati così verso una separazione e un divorzio consensuale che si è poi trasformato in un annullamento grazie allo zampino di Ridge, smanioso di risposare la Logan. Inaspettatamente Bill ha firmato l’annullamento sono opporsi, lasciando così libera Brooke.

BILL FIRMA L'ANNULAMENTO

Ma ben presto si scoprirà che la firma di Bill non è del tutto disinteressata: l’uomo prova da tempo dei sentimenti compromettenti per Steffy, la moglie di suo figlio Liam. Ma si sa che a Beautiful i segreti non esistono, così quando Brooke andrà da Steffy per chiederle di farle da testimone alle ennesime nozze con Ridge, la ragazza dovrà confessarle il motivo - il tradimento con il suocero - che ha portato sull’orlo del precipizio il suo matrimonio con Liam, nonostante i due stiano aspettando un bambino. Come reagirà papà Ridge?

