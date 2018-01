BEAUTIFUL/ Thomas diventa il nuovo stilista della Spectra Fashions (Anticipazioni 22 gennaio)

Anticipazioni Beautiful, puntata 22 gennaio: Thomas rifiuta la proposta di Steffy e Ridge, decidendo di entrare a far parte del team della Spectra Fashions.

22 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Beautiful

Sarà un inizio di settimana all'insegna di un'interessante novità quella che attenderà i telespettatori di Beautiful. Nell'appuntamento di questo pomeriggio, che Canale 5 trasmetterà a partire dalle ore 13:40, si ripartirà dalla riunione di famiglia indetta da Steffy per convincere Thomas a tornare alla Forrester Creations. Lei e Ridge si mostreranno pentiti della decisione presa qualche giorno prima e offriranno al loro parente il posto che gli spetta di diritto nella casa di moda. Metteranno inoltre con lui le cose in chiaro dicendo che, a differenza di quanto Sally ha temuto fin dall'inizio, loro non avranno nulla da obiettare se continuerà a frequentare la rossa stilista: lui potrà fare della sua vita ciò che vuole, sia per quanto riguarda l'amore che per quanto concerne il suo denaro. Dunque la cifra da lui donata alla Spectra Fashions non avrà nessun motivo di essere restituita.

Beautiful: Thomas rimanda le scuse al mittente

Nell'episodio odierno di Beautiful, Ridge, Steffy ed Eric daranno a Thomas un segnale di pace anche se le loro parole non avranno nessun esito. Il giovane sarà ancora troppo deluso per quanto accaduto e non vorrà più riaprire antiche ferite. Deciderà quindi di non fare ritorno nell'azienda di famiglia, dove non si è mai sentito davvero valorizzato. Il suo progetto d'ora in avanti sarà ben diverso ovvero essere al fianco di Sally sia dal punto di vista sentimentale che professionale. Dopo essersi confrontato con la sua famiglia, deciderà quindi di tornare dalla sua fidanzata facendole una dichiarazione sorprendente: d'ora in avanti potrà essere il nuovo stilista della Spectra Fashions aiutandola a diventare un'azienda di prestigio. Quale sarà la reazione di Sally davanti a questa sorprendente dichiarazione? Per Nicole, dopo la scoperta della sua infertilità secondaria, la disperazione sarà inevitabile. Ma la presenza di Lizzie, ancora sotto la sua tutela in occasione dei viaggio a Parigi di Rick e Maya, la tirerà su di morale, facendole capire qualcosa di molto importante...

