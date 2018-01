BIANCA ATZEI/ Video, timore social: "Sono incuriosita e... spaventata dall'Isola!" (Isola dei Famosi 2018)

Bianca Atzei posta su Facebook tutta la sua gioia per l'imminente partecipazione all'Isola dei Famosi 2018, suscitando la gioia delle sue più sfegatate ammiratrici.

Bianca Atzei farà parte del cast dell'Isola dei Famosi, notissimo reality show che spinge alcuni vip (chi più chi meno famoso, diciamo la verità) a dover sopravvivere su un'isola deserta. Le problematiche saranno tante, ma una su tutte è quella che preoccupa in maniera maggiore i concorrenti: la carenza di cibo. Sui social network Bianca Atzei ci ha tenuto ad avvisare tutti i fan della sua presenza con un post breve, semplice e molto conciso. Nella pagina ufficiale della cantante, infatti, leggiamo questo post: "Manca pochissimo per l'Isola dei Famosi! Sono emozionata, incuriosita e anche un po' spaventata...ma sarà un'esperienza incredibile e ci sarete tutti con me!" Il post, oltre alla già citata scritta, ritraeva anche una foto di griuppo dei futuri concorrenti, ragguppati insieme nella copertina della rivista Tv, Sorrisi e Canzoni. I commenti e i like al post sono stati tantissimi, ovviamente, visto che la cantante gode di una discreta popolarità. Agli immancabili in bocca al lupo delle fans più sfegatate, si sono aggiunti anche i commenti di chi non ha preso bene la sua partecipazione all'isola. "Spero di emozionarmi per le tue canzoni e non per un reality", ha detto un utente Facebook.

BIANCA ATZEI: 'HO IMPARATO MOLTO DAL 2017'

La cantante Bianca Atzei si appresta a fare le valigie per l'Isola dei Famosi, visto che oramai manca poco all'inizio del reality show più duro e crudo della televisione italiana. In un momento precedente della propria carriera probabilmente la Atzei non avrebbe avuto la forza di affrontare un appuntamento del genere. Per riuscire a resistere in condizioni estreme come quelle dell'Isola ci vuole grande forza di volontà, oltre che una straordinaria condizione fisica. La Atzei ha spiegato che questo 2017 le ha insegnato molto, soprattutto da un punto di vista caratteriale. In un post recente di Facebook, la cantante aveva infatti scritto: "Sto scoprendo delle cose nuove di me stessa, cose che non avrei mai immaginato di scoprire fino a qualche tempo fa. In questo 2017 ho incontrato tante persone fantastiche che mi hanno voluto bene. Ho dato tanto agli altri, ho amato tanto e ho anche sofferto... Voglio guardare avanti senza più piangermi addosso, voglio essere una donna diversa ora. Per questo anno nuovo voglio lasciare dietro alle mie spalle la paura e protendermi in avanti con gioia."

LA FINE CON MAX BIAGGI

La storia d'amore vissuta con il corridore di moto Max Biaggi aveva incuriosito e intenerito tutti quanti. L'evento culmine della loro love story è stato certamente il bruttissimo incidente occorso al centauro romano in estate. Bianca Atzei gli era stata vicino come aveva potuto con veglie notturne all'ospedale e scatti social, che avevano fatto infuriare (giustamente) i più. Terminato però quel periodo critico, ma anche idilliaco sotto l'aspetto sentimentale, i due si sono progressivamente allontanati sino al punto di prendere due strade completamente diverse. A novembre, infatti, Bianca Atzei e Max Biaggi si sono inspiegabilmente lasciati. O meglio, è stato lui a lasciare lei per un non meglio identificato motivo. La cantante ha mostrato in più di un'occasione di non prenderla affatto bene, anzi, con copiose lacrime a rigarle il viso. Dal canto suo, invece, Max non ha avuto problemi. Da latin lover consumato, il centauro romano ha subito provveduto a trovare una sostituta della cantante. Pochi giorni fa, infatti, Biaggi è stato paparazzato accanto a una bellissima e giovane modella americana.

