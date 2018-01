BIONDO / Il ritorno sui social network: "Ho voluto concentrarmi su me stesso" (Amici 17)

Dopo la riammissione nella scuola di Amici 17, il rapper Biondo ha deciso di intervenire nuovamente sui social network, chiarando i motivi della sua assenza.

22 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Biondo, Amici 17

I fan di Amici 17 ne avevano sentito la mancanza ma finalmente il silenzio social del cantante Biondo è giunto al termine. Simone Baldasseroni aveva infatti deciso di restare lontano dai suoi profili, concentrandosi solo su stesso ed evitando di sapere cosa stesse accadendo fuori dalla scuola più desiderata d'Italia. Tale 'silenzio stampa' era stato confermato anche dopo il provvedimento preso da Maria De Filippi la scorsa settimana, quando lui e altri compagni di avventura erano stati momentaneamente sospesi dalla scuola a causa di un comportamento inappropriato nel residence. Nella puntata di sabato 20 gennaio, Biondo ha sostenuto l'esame di riammissione, esibendosi in quattro canzoni (due cover e due inediti) e l'esito soddisfacente di tale prova lo ha convinto a fare un passo indietro, tornando ad essere attivo nei social network.

Amici 17: Biondo di nuovo attivo nei social network

I giudici hanno deciso di riammettere Biondo nella scuola di Amici 17 (lo stesso destino è stato riservato a Filippo, mentre Nicolas ha dovuto abbandonare la scuola) e poco dopo il cantante è tornato anche ad essere attivo nei social network, precisando: "Silenzio stampa finito. Ho voluto distaccarmi completamente per due settimane da tutto. Ho voluto concentrarmi su me stesso senza pensare a cosa stesse succedendo al di fuori". Ha quindi precisato di essere soddisfatto della sua prova nella diretta del sabato: "Ieri è stata la prima volta in assoluto che mi sono sentito davvero bene (...) aldilà del contesto musicale, perché in primis mi state capendo come persona". Biondo ha quindi precisato di non volere più barrire con i fan, che devono capirlo per quello che è davvero. Una dichiarazione che sembra esprimere il suo desiderio di non allontanarsi più dal suo pubblico, mantenendo la sua costante presenza anche nei social network.

