Belen Rodriguez conduttrice del Grande Fratello Nip? Ha sostenuto il provino, ma non è in pole position... Le ultime notizie sulla showgirl argentina e i suoi progetti professionali...

22 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Belen Rodriguez

Lavori in corso per il Grande Fratello: sta per tornare la nuova edizione, ma nella versione “Nip”, quindi senza personaggi famosi. Belen Rodriguez sarà la conduttrice? In pole position nelle ultime settimane, in realtà le quotazioni della showgirl starebbero calando. Si sono rincorsi diversi nomi per la conduzione, con Belen più accreditata, ma pare che si stia cercando un volto di maggiore esperienza. L'indiscrezione è stata lanciata da Dagospia, secondo cui la showgirl avere anche sostenuto un provino con la produzione. Il prossimo aprile, subito dopo l'Isola dei Famosi, potrebbe non esserci lei al timone del reality show di Canale 5, che tornerà nella versione riservata a chi non è già conosciuto. Non era inizialmente previsto, ma anche per gli ottimi ascolti della versione Vip, condotta da Ilary Blasi, ci sarà una versione breve del Grande Fratello, solo che non dovrebbe esserci Belen Rodriguez alla conduzione.

BELEN RODRIGUEZ, SENSUALITÀ... IN BAGNO!

Belen Rodriguez potrà anche perdere un'occasione, ma non la sua sensualità. Il suo estro creativo peraltro può esplodere in qualsiasi momento, nei momenti più improbabili, anche in bagno. Alla showgirl argentina capita ad esempio di rendere sensuale anche l'attimo in cui si dirige verso la toilette. La sexy Belen può tenere lezioni su questo, ecco magari non sarebbe male lanciare una rubrica social con consigli per i follower e video tutorial per mettere la sua sensualità a disposizione di quanti invece ne hanno davvero poca... Proposte scherzose a parte, i suoi fan per il momento devono “accontentarsi” dei suoi video su Instagram, come quello che la bella argentina ha postato mostrando il lungo corridoio di casa. Ancheggiando con passo felino per andare in bagno, Belen Rodriguez ha regalato un altro scatto affascinante, seppur nella semplicità della location scelta. Quando le forme contano più della sostanza...

