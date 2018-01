Bianca Atzei e Max Biaggi/ “La rottura? Piango ancora se solo vedo la foto. Ma ora l'Isola dei Famosi…”

Bianca Atzei, all'Isola dei Famosi 2018, per superare la rottura con Biaggi e incontrare un nuovo amore. Magari con Francesco Monte, single dopo la fine dell'unione con Cecilia Rodriguez?

22 gennaio 2018

Bianca Atzei all'Isola dei Famosi 2018

Bianca Atzei, a poche ore dal debutto come naufraga dell'Isola dei Famosi 2018, ha raccontato, per la prima volta, i motivi della rottura con Max Biaggi, a cui, è stato vicino in occasione dell'incidente in moto che gli stava costando la vita. Al settimanale Chi, in edicola questa settimana, la cantante ha rivelato che la relazione non è finita a causa di un tradimento o della non voglia di convolare a nozze: "I primi di dicembre sento Max strano. Il mio sesto senso mi dice che c’è qualcosa che non va. Io ero a Milano, lui a Montecarlo. Nella notte corro nel Principato per guardarlo in faccia. Falso allarme. Tutto rientrato. Almeno per un paio d’ore. L’indomani lui mi dice che preferisce stare da solo. Io in lacrime me ne vado. Torno a Milano, da sola". La giovane interprete ha deciso di prendere parte al reality di Canale 5 per ritrovare un po' di serenità ed equilibrio, dopo la fine di una storia che l'ha segnata come donna: "Ancora oggi non ho ben chiaro che cosa sia successo. E “piango ancora. Succede quando penso a quello che ci legava. Un posto, una parola, una foto: basta poco. Non bisogna aver paura di riconoscere l’amore quando lo incontriamo. Max mi ha amata, mi ha donato tantissimo e io lo ringrazio per quei momenti vissuti alla grande".

BIANCA ATZEI REGINA DI CUORI DELL'ISOLA DEI FAMOSI 2018

Bianca Atzei partecipa all'Isola dei Famosi 2018 per farsi conoscere come donna e farsi apprezzare maggiormente come artista con tutte le sue fragilità: "Voglio godermi quest’avventura. Quando me l’hanno proposta ho detto subito no. Poi, col tempo, ho pensato che potesse veramente essere l’unico posto dove recuperare una parte di Veronica, dove nascondere per un po’ Bianca". La cantante rigetta, una volta per tutte, le accuse, mosse sui social, di essere troppo magra e quindi, non fisicamente pronta, ad un'avventura tanto estrema come quella del reality di Canale 5: "Mi danno dell’anoressica sui social. Io mangio sempre, ma la mia costituzione è questa. Scrivere di una patologia così importante mi fa male, molto". Anche Alessia Marcuzzi, intervistata da Il Messaggero, punta sull'interprete. Potrebbe far capitolare i suoi compagni d'avventura per la sua tempra da guerriera: "Una con Bianca Atzei: è sull’Isola per rimettere a posto i pezzi dopo la fine della storia con Max Biaggi. È un uccellino da proteggere, una gattina. Gli uomini impazziranno… a loro piace essere protettivi con le ‘poverine'. E, poi, a Verissimo, la padrona di casa ha già fatto i primi pronostici per il fiorire di nuove coppie: "Sull'Isola, quest'anno, potrebbero nascere nuovi amori perché ci sono due single.... Io ho visto degli sguardi un po' friccicarelli...". "Sto parlando di Francesco Monte e Bianca Atzei". Se son rose fioriranno

