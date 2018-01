C'È POSTA PER TE, ILARIA / Il web la insulta per le sue dichiarazioni e le chiude la pagina Facebook

Dopo la sua partecipazione a C'è posta per te dove ha rifiutato la richiesta della suocera, Ilaria ha deciso di chiudere la propria pagina Facebook per evitare ulteriori insulti.

22 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Michelina, Ilaria, Fabrizio a C'è posta per te

La storia di Ilaria, Fabrizio e di Michelina continua ad essere motivo di grande discussione dopo la puntata di C'è posta per te dello scorso sabato. Michelina, non ha contatti con il figlio Fabrizio da circa tre anni e non può neppure vedere i nipoti nati successivamente dalla relazione di lui con Ilaria. Il motivo va indietro nel tempo ovvero a quando la donna si era schierata contro questa storia e la prima gravidanza della coppia, scoperta quando sia Ilaria che Fabrizio non lavoravano. La richiesta di poter riallacciare i rapporti non ha però avuto gli esiti sperati, soprattutto a causa della dura presa di posizione di Ilaria. La busta è quindi stata richiusa e a nulla è servito l'appello di Maria De Filippi di pensarci su, offrendo una seconda possibilità che la donna chiede. Ma la questione non si è conclusa al termine dell'episodio di C'è posta per te. Al contrario, la prima ad esprimersi duramente verso la suocera è stata ancora una volta proprio Ilaria, dando vita ad un polverone mediatico senza precedenti.

C'È POSTA PER TE: ILARIA INSULTATA DAL WEB

Poco dopo la messa in onda della puntata di C'è posta per te, Ilaria ha pubblicato un commento sulla sua pagina Facebook che ha mandato su tutte le furie molti fan del programma, delusi per l'assenza di tatto. La moglie di Fabrizio, che poco prima aveva rifiutato la richiesta della suocera, ha infatti scritto: "Non ti perdono neppure se vai a C'è posta per te", con tanto di emoticon sorridenti uniti a tale dichiarazione. Parole che non sono piaciute affatto a molti fan del programma che, andando in dietro nei precedenti commenti di Ilaria, hanno trovato altre dure affermazioni contro la suocera. Ecco dunque che la polemica è esplosa e gli insulti non si sono fatti attendere, tanto da spingere la diretta interessata a prendere una decisione inaspettata. Per evitare ulteriori eccessi, la donna ha deciso di cancellare definitivamente il suo profilo Facebook, fatto che non è certo passato inosservato tra i fan di C'è posta per te. E la questione non sembra destinata a finire qui...

