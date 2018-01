CACCIA AL LADRO/ Su La7 il film con Grace Kelly e Cary Grant (oggi, 22 gennaio 2018)

Caccia al ladro, il film in onda su La7 oggi, lunedì 22 gennaio 2018. Nel cast: Grace Kelly, Cary Grant e Brigitte Auber, alla regia Alfred Hitchcock. La trama del film nel dettaglio.

22 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film thriller in prima serata su La7

NEL CAST GRACE KELLY

Caccia al ladro, il film in onda su La7 oggi, lunedì 22 gennaio 2018 alle ore 21.10. Capolavoro assoluto dal titolo Caccia al ladro, un'immortale perla del cinema americana con la firma del maestro Alfred Hitchcock datata 1954 e basata sull'omonimo romanzo dello scrittore David Dodge. La pellicola presenta un cast da capogiro con nomi del calibro di Grace Kelly, Cary Grant, Brigitte Auber e Jessie Royce Landis. Anche lo stesso Alfred Hitchcock appare nel film in un piccolo cameo. Il regista amava infatti comparire in brevi cameo nelle sue produzioni e non ha fatto eccezione neanche in Caccia al Ladro, dove compare nei panni di un anonimo passaggero di un autobus seduto vicino a Grant. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CACCIA AL LADRO, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Il film racconta le vicende di John Robie, un ladro di gioielli conosciuto nell'ambiente criminale con il soprannome il Gatto. Robie è un ex ladro, ritiratosi dopo un lungo periodo in carcere e aver preso parte ai moti della Resistenza francese. La sua vita, dal ritiro dall'attività criminale, procede tranquilla sulle colline della Costa Azzurra, dove coltiva uve pregiate. La tranquillità non è però destinata a durare, dato che una serie di furti di gioielli sconquassa la pace della zona. Questo crea diversi problemi al Gatto, che verrà immediatamente sospettato dalla polizia e dalle altre persone dato che chi compie questi furti ricorre alle sue stesse tecniche. Robie opta per una decisione incredibile, ovvera quella di collaborare con il detective Hughson, inviato in Costa Azzurra per indagare su un sospetto giro di assicurazioni londinesi. Il Gatto vuole far cadere ogni accusa e lavora a braccetto con la giustizia per far catturare il criminale. Proprio per fermare questo malintenzionato, Robie conoscerà l'americana Jessie Stevens, vedova di un petroliere, e la sua affascinante e sofisticata figlia Frances.

