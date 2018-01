CECILIA CAPRIOTTI/ Chi è? "Dedico l'Isola ai genitori che per lavoro lasciano i figli" (Isola dei Famosi 2018)

Cecilia Capriotti ha postato su Instagram una dedica speciale prima di partire come naufraga per l'Isola dei Famosi edizione 2018. Riuscirà a conquistare i telespettatori?

22 gennaio 2018 Francesco Agostini

Cecilia Capriotti (web)

Cecilia Capriotti è pronta per partire per l'Honduras assieme agli altri naufraghi. L'eizione 2018 dell'Isola dei Famosi, infatti, si arricchisce della sua meravigliosa presenza, oltre a quella di tanti altri personaggi famosi più o meno noti al grande pubblico nostrano. La Capriotti è divenuta negli ultimi anni un volto famoso della televisione italiana, grazie alle sue tante partecipazioni come, ad esempio, quella al noto format di Rai Uno Ballando con le stelle. Il programma presentato da Milly Carlucci le ha dato sicuramente vasta popolarità presso il grande pubblico e, adesso, la bella Cecilia ne raccoglie i frutti. Su Instagram e su Facebook i fans della splendida 42enne si sprecano, anche perché la modella e showgirl posta spessissimo foto in lingerie che fanno impazzire gli uomini. Proprio su Instagram, Cecilia Capriotti ha voluto dedicare un pensiero piuttosto lungo prima di partire per l'Isola dei Famosi in direzione Honduras. Ecco, riassumendo, cosa ha detto a tutti i suoi fans in un suo post: "Vorrei dedicare quest'isola dei famosi a tutti quei genitori che hanno dovuto lasciare i loro bambini piccoli per realizzare i loro desideri lavorativi. Dedico quest'isola a tutta la mia famiglia e a chi mi vuole bene."

VALLETTOPOLI

Cecilia Capriotti, come dicevamo anche in precedenza, è oramai un volto noto della televisione italiana e il suo esordio si ha durante i primi anni 2000. L'Italia all'epoca era ancora un Paese piuttosto fiorente e nel dorato mondo dello spettacolo italiano imperversava un personaggio piuttosto ai limiti come Lele Mora. Cecila Capriotti viene notata proprio da Lele Mora che intravede in lei un grande futuro. E' in questo momento che intraprende i primi passi in televisione dove partecipa a programmi come Dribbling, in onda su Rai 2, oppure La Vita In Diretta, dove svolge il ruolo di inviata speciale . Cecilia Capriotti è sempre più un volto familiare, tant'è che viene anche chiamata dal regista napoletano Vincenzo Salemme per lavorare assieme a lui in un film come No Problem. Da lì in poi, però, inizieranno ad arrivare i guai per la bella Cecilia che verrà coinvolta, suo malgrado, nel clamoroso scandalo di Vallettopoli. Verrà accusata di estrorsione ai danni dell'ex difensore del Milan Francesco Coco e poi giustamente scagionata per non aver commesso il fatto.

CHI È CECILIA CAPRIOTTI? LA SUA VITA PRIVATA

LA vita privata di Cecilia Capriotti è sotto gli occhi di tutti. In questi anni non c'è quasi più bisogno che qualcuno paparazzi la vita di un vip perchè sono i vip stessi che mettono in piazza i propri affari attraverso i social network. Questo è esattamente quello che fa Ceciclia Capriotti che su Instagram ha tantissimi followers, dove posta spessissimo diverse foto con commenti. Tornando alla vita privata della bella showgirl ascolana, comunque, di lei sappiamo che è legata sentimentalmente a un imprenditore immobiliare conosciuto a Panarea di nome Gianluca. La modella ha raccontato che è stato il corteggiamento romantico alla vecchia maniera che ha conquistato il suo cuore; una serie di bigliettini d'amore e delle rose hanno fatto sì che la Capriotti si sciogliesse come neve al sole nelle braccia del suo Gianluca. Da questa unione è nata anche una figlia di nome Marie Isabelle nel 2016. L'ascolana ha scoperto di essere incinta poco prima di dover partecipare alla precedente edizione dell'Isola dei Famosi che, di conseguenza, è stata ovviamente saltata a piè pari. L'edizione del 2018, però, è quella buona.

