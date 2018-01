CHE FUORI TEMPO CHE FA/ Ospiti 22 gennaio: Neri Marcorè, Damiano Tommasi e Antonella Elia

Questa sera, 22 gennaio 2018, alle 23.30 su Rai 1 va in onda un nuovo appuntamento con il tavolo del lunedì di “Che Fuori Tempo Che Fa” di Fabio Fazio. Ecco gli ospiti.

22 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Fabio Fazio

Questa sera, lunedì 22 gennaio, alle 23:30 su Rai 1 va in onda un nuovo appuntamento con il tavolo del lunedì di “Che Fuori Tempo Che Fa” di Fabio Fazio. La puntata sarà aperta dalla copertina satirica di Maurizio Crozza, mentre al fianco di Fazio ci sarà Max Pezzali. Intorno al tavolo si siederà Ner Marcorè, impegnato a teatro con “Quello che non ho” per la regia di Giorgio Gallione. Lo spettacolo, al suo terzo anno di tournée, unisce i testi del poema "La rabbia" di Pierpaolo Pasolini e le canzoni contenute nell’album "Le nuvole" di Fabrizio De Andrè. Ospite anche l’ex calciatore Damiano Tommasi, presidente dell’Aic (Associazione Italiana Calciatori) e candidato alla guida della Figc. “In un momento così delicato per il calcio italiano, reduce da una storica eliminazione nelle qualificazioni ai Mondiali, la prima dopo quasi sessanta anni, la volontà dei calciatori è di portare tutte le componenti attorno allo stesso tavolo con lo stesso obiettivo, rilanciare il movimento e superare le divisioni. Non sarà semplice e non sarà breve il percorso da intraprendere”, ha detto Tommasi in un comunicato dell'AIC annunciando la sua candidatura. Il prossimo presidente della Figc verrà eletto il prossimo 29 gennaio 2018, data in cui è stata convocata l'Assemblea elettiva.

ADRIANA ASTI E ANTONELLA ELIA

Tra gli ospito di Fabio Fazio ci sarà anche la grande attrice Adriana Asti, che ha da poco pubblicato “Un futuro infinito – Piccola autobiografia” in cui racconta la sua straordinaria carriera. Tra i registi con cui ha lavorato Luchino Visconti: “Un signore crudele. Ci voleva tutti alla Colombaia, la sua villa a Ischia, ma ci sottoponeva a regole ferree: pranzo e cena a orari fissi, non potevamo ricevere nessuno e persino se volevi prenderti una granita in centro dovevi chiedergli il permesso. Ma a lui si perdonava tutto”, ha ricordato l’attrice presentando il suo libro al Corriere della Sera. Al tavolo di Fazio ci sarà anche l’attrice e conduttrice televisiva Antonella Elia che nel corso della sua carriera ha lavorato con tre grandi maestri della tv italiana: Corrado, Mike Bongiorno e Raimondo Vianello. e Infine ci sarà il navigatore Dario Noseda, che ha attraversato l’Atlantico a bordo di un’imbarcazione star lunga meno di sette metri.

