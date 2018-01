CHE TEMPO CHE FA/ Pagelle: da Boris Becker a Fabio Rovazzi (puntata 21 gennaio)

A Che tempo che fa, il grande campione dello sport Boris Becker. Nel parterre anche Enrico Brignano, Gloria Guida, Sergio Castellitto e Fabio Rovazzi.

22 gennaio 2018 Rossella Pastore

Che tempo che fa, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto

LE PAGELLE DI CHE TEMPO CHE FA, PUNTATA 21 GENNAIO 2018

Nell'anteprima di Che tempo che fa, Fabio Fazio ringrazia il pubblico: "Grazie per essere qui". Bravo: mai dare nulla per scontato, specie dopo i grandi ascolti della scorsa puntata. D'altronde, se la curva non tocca il cielo, si vola col monologo iniziale. È la notizia del momento: una hostess e uno steward sono con-volati a nozze a bordo di un aereo. Il maestro cerimoniere? Papa Francesco. Anche la soundrack è a tema, con Volare di Fabio Rovazzi. Ecco: mai dare nulla per scontato, tanto più che Rovazzi è uno dei prossimi ospiti. Nell'intervista, il videomaker milanese accenna alla sua mancata festa di compleanno. "Fedez ha diffuso sui social il mio numero di telefono", dice, contrariato. Ma il sospetto è che sia affinando le sue doti da attore: tempismo sbagliato, proprio dopo dell'uscita del film. Che fosse tutto organizzato? Voto: 5. L'intervista a Sergio Castellitto si apre con un lungo plauso alla memoria di Rocco Chinnici. Il giudice, racconta Caterina, era un padre all'antica. "Sottoponeva a interrogatorio tutti i ragazzi che frequentavo". Bello il racconto di Giovanni Paparcuri, ex autista di Rocco Chinnici nonché testimone diretto della strage: "Non ricordo nulla di quel giorno, ma lo vivo quasi come un secondo natale: sono rinato, letteralmente". Voto: 7.

BRIGNANO DA FAZIO PT. 2

Nello sketch iniziale, Enrico Brignano si spaccia per star internazionale. "Che differenza c'è tra Santa Monica e Tor Bella Monaca?", chiede Fazio che sta al gioco. Brignano parla un inglese maccheronico (al sugo, possibilmente), e la sua voce è sovrastata da quella del traduttore. Possibile che lo abbiano scomodato per questo? Qualche minuto dopo, l'attore esce dalla parte: "È che la settimana scorsa avevate Tom Hanks, e io mi sento inadeguato...". La saga fami(g)liare è ormai giunta alla sua seconda puntata. Colpo di scena: alla piccola Martina stanno crescendo i denti da latte. Voto: 4. Boris Becker è il tennista con la passione per i tuffi. No, non si tratta di duathlon alternativo, è che Becker è famoso per le sue mosse 'azzardate': "Ancora oggi ho qualche problemino alle anche", spiega, e Fazio coglie la palla al balzo. "Vedi? Lo dico sempre, che lo sport fa male": tesi piuttosto churchilliana. Voto: 6. Dopo il momento di Gloria... Guida, la palla passa a Enzo Iacchetti: "Oggi giro l'Italia con gli spettacoli, mi diverto a cantare i grandi del teatro canzone". L'assonanza col nome di Jannacci è servita a qualcosa. Voto: 6.

