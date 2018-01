CHIARA NASTI / Chi è? La fashion blogger:"Voglio mettermi a nudo completamente" (Isola dei Famosi 2018)

Chi è Chiara Nasti? La fashion blogger e social influencer dopo Dance Dance Dance ha scelto di mettersi in gioco con l'Isola dei Famosi 2018: "Voglio sentirmi libera"

22 gennaio 2018 Fabio Morasca

Chiara Nasti a L'Isola dei Famosi 2018 (Sito ufficiale)

Chiara Nasti sarà una delle concorrenti della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi che tornerà in onda su Canale 5, in prima serata, a partire dal prossimo 22 gennaio. Per la fashion blogger e social influencer proveniente da Napoli, 19 anni (compirà 20 anni proprio il giorno del debutto, il 22 gennaio), si tratterà della seconda esperienza televisiva: durante la scorsa stagione televisiva, infatti, Chiara Nasti ha preso parte alla prima edizione di Dance Dance Dance, il talent show in onda su Fox Life e Tv8, dove ha partecipato in coppia con Roberto De Rosa e durante il quale è stata eliminata al termine della quinta puntata. Chiara Nasti ha ottenuto il suo grande successo come fashion blogger all'età di appena 15 anni grazie ad un blog dove elargiva consigli di moda e di bellezza. Oggi, il suo profilo Instagram può contare su un seguito di oltre un milione e 400mila follower.

CHIARA NASTI: IL MESSAGGIO PUBBLICATO SU INSTAGRAM

Chiara Nasti ha annunciato la sua partecipazione all'Isola dei Famosi con un lungo messaggio pubblicato su Instagram. La fashion blogger ha ammesso le proprie perplessità iniziali: "Quando mi è stato proposto, all’inizio, ne ero del tutto contraria, morivo all’idea di espormi così tanto non sapendo a cosa andassi incontro. Ho pensato tanto, forse troppo...ho fatto davvero tante riflessioni che mi hanno portato a svariati ragionamenti. Voglio sentirmi per la prima volta LIBERA, “libera” realmente". Chiara Nasti, quindi, ha dichiarato di aver detto sì al programma grazie alle persone che le stanno vicino e che le hanno dato la carica giusta. Tra queste, la giovane fashion blogger ha citato anche il fidanzato: Chiara Nasti, infatti, è fidanzata con Ugo Abbamonte, 21 anni, di cui ha dichiarato di fidarsi ciecamente. La quasi 20enne napoletana, quindi, ha svelato l'obiettivo che vuole raggiungere con questa partecipazione all'Isola dei Famosi.

LA TERZA FASHION BLOGGER ITALIANA PIU' SEGUITA

"Voglio mettermi in gioco, voglio spogliarmi di tutti i miei pensieri e fragilità. Voglio mettermi a nudo completamente, essere al 100% me stessa senza filtri": questa è la stata la dichiarazione più importante di Chiara Nasti rilasciata alla vigilia della partenza per l'Honduras. Nonostante il successo ottenuto sul web in questi anni, Chiara Nasti ci tiene a precisare che è e che resta soltanto una ragazza di 20 anni come tante altre, a cui non interessa "fare la fi*a" e che ha sempre rifiutato l'etichetta di "morta di fama". La Nasti, quindi, ha terminato questo suo lungo messaggio, auspicando nel supporto dei suoi tantissimi sostenitori. Chiara Nasti, nella sua giovane vita, ha fondato una sua linea di costumi da bagno, ha pubblicato un libro ed è la terza fashion blogger italiana più seguita dopo Chiara Ferragni e Chiara Biasi. In passato, la Nasti ha attirato più di una critica per la decisione di sottoporsi ad un intervento di chirurgia estetica.

