Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Passione alle stelle anche in treno

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, scoppia la passione anche sul treno: l'amore tra la modella argentina e l'ex ciclista non conosce pause e procede a gonfie vele.

22 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Scoppia la passione tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser anche sul treno. I due, infatti, sono stati beccati dal settimanale Di Più intenti a scambiarsi effusioni d'amore sul vagone del treno. L’amore tra la modella argentina e l’ex ciclista procede a gonfie vele e, i due piccioncini, non riuscendo a stare lontani, si lasciano andare alla passione anche sul vagone del treno. Il tutto è andato in scena, sotto gli occhi degli altri passeggeri durante il viaggio che, da Roma, li ha riportati a Milano. Cecilia e Ignazio sono sempre più popolari e i loro impegni aumentano ogni giorno di più. I due fidanzati più famosi d’Italia stanno girando l’Italia per partecipare alle serate in discoteca che li vede protagonisti e, durante una trasferta, non avrebbero resistito all’attrazione fisica che li ha travolti. Baci, abbracci e coccole sono gesti che Cecilia e Ignazio si scambiano continuamente senza alcun imbarazzo. Anche nella casa del Grande Fratello Vip 2017, del resto, i due dopo aver ufficializzato la storia, non hanno mai rinunciato alla loro intimità.

LE ULTIME DICHIARAZIONI DI FRANCESCO MONTE

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dunque, sono felici e innamorati. Per la coppia, improvvisamente, è arrivata anche la benedizione di Francesco Monte. L’ex fidanzato della modella argentina che, questa sera, sbarcherà ufficialmente sull’Isola dei Famosi 2018, prima di partire per l’Honduras, ha ammesso di aver commesso diversi errori durante i quattro anni di vita trascorsi accanto a Cecilia. “Non ho lasciato io Cecilia, quindi sarei falso se dicessi che per lei attualmente non provo niente – ha spiegato Francesco – Il sentimento c’è ancora, anche se piano piano si sta affievolendo. Se all’inizio provavo una rabbia incontenibile, che poi si è trasformata in frustrazione, adesso sono come sollevato. Vedendola sui giornali o in televisione veramente felice con Ignazio, penso: Tutta questa sofferenza che ho provato, e che sto provando, evidentemente era necessaria se ora Cecilia è così serena con questo nuovo ragazzo”, ha dichiarato ai microfoni del settimanale Di Più.

