Craig Warwick/ Chi è? Il medium: "Ho passato gli ultimi due anni dentro un incubo" (Isola dei Famosi 2018)

Craig Warwick è il medium noto al pubblico per la sua capacità di parlare con gli angeli. Da stasera sarà su Cayos Cochinos per la nuova edizione dell'Isola dei Famosi 2018.

22 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Craig Warwick, concorrente dell'Isola dei Famosi 2018

Quella che sta per aprirsi sarà un'edizione dell'Isola dei Famosi più paranormale che mai. A confermarlo è la presenza di Craig Warwick, noto sensitivo inglese che negli ultimi anni ha sorpreso il pubblico italiano per la sua presunta capacità di interagire con entità sovrannaturali. Il naufrago, che ha ammesso di parlare con gli angeli sin dall'età di sei anni, ha rivelato in una recente intervista al settimanale "Chi" di aver accettato di partecipare al reality di Canale 5 soprattutto "per fuggire": "Ho passato gli ultimi due anni dentro un incubo. Il mio compagno Enzo ha lottato contro un brutto male. Ci siamo consumati a vicenda. Oggi voglio respirare", ha dichiarato infatti il sensitivo. Nelle sue parole, anche una prima opinione suoi suoi compagni di avventura, per molti dei quali sente di avvertire delle percezioni molto positive: "Bianca Atzei ha una buona connessione con gli angeli, l’ho sentita. Eva Henger, invece, ha un angelo donna molto particolare accanto, ma devo ancora capirlo"

CRIAG WARWICK: LA CARRIERA E L'AMICIZIA CON CATERINA BALIVO

Nato a Londra, ma residente in Italia ormai da molti anni, Craig Warwick è il noto sensitivo che negli ultimi anni ha fatto parlare di sé per la sua capacità di dialogare con gli angeli. Sulla sua biografia online si legge che in passato è stato al servizio di Lady Diana e Kate Winslet, e che ha avuto un ruolo di primo piano come consulente dell'Fbi per la ricerca di persona scomparse. In italia ha raggiunto la fama a partire dal 2009, quando ha partecipato a numerosi programmi tv come "Festa Italiana", "Domenica 5" e "Pomeriggio sul due". In seguito alla popolarità scaturita sul piccolo schermo, Craig Warwick ha scritto con Caterina Balivo il suo primo libro dal titolo "Tutti quanti abbiamo un angelo", seguito da altri tre libri, tutti pubblicati da Rizzoli: "Parlami ancora" del 2012, "Il filo azzurro" del 2013 e "Gli angeli dei bambini" nel 2014. Per quanto riguarda l'amicizia di vecchia data con Caterina Balivo, secondo quanto rivelato dal sensitivo nell'intervista concessa al settimanale "Chi", si sarebbe improvvisamente interrotta qualche tempo fa per motivi ancora non del tutto chiari.

© Riproduzione Riservata.