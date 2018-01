DANIELE BOSSARI/ Video: "Mi sposo l'8 giugno con Filippa Lagerback" (Isola dei Famosi 2018)

Video, Daniele Bossari arteciperà come opinionista al programma tv l'Isola dei Famosi. Nel frattempo, però, rivela clamorosamente la data delle nozze con Filippa Lagerback.

22 gennaio 2018 Francesco Agostini

Daniele Bossari (web)

Daniele Bossari farà parte della corposa squadra de l'Isola dei Famosi 2018, popolare reality show che 'costringe' (si fa per dire) i vip a vivere da naufraghi su un'isola deserta. Il tutto, ovviamente, con tutti i disagi che possiamo facilmente immaginare: mancanza di cibo, di acqua e una sopravvivenza che ogni giorno diventa più ardua e difficile. Attenzione, però: Daniele Bossari non vestirà i panni del concorrente ma bensì dell'opinionista. E, effettivamente, le cose non potevano che stare così: dopo aver partecipato già come concorrente al Grande Fratello (e averlo brillantemente vinto), Daniele Bossari non poteva ricoprire lo stesso ruolo anche all'interno dell'Isola dei Famosi. A farlo, invece, saranno tanti altri nomi dello spettacolo tra cui spicca la meravigliosa Cecilia Capriotti e Nino Formicola, alias Gaspare del famoso duo Gaspare e Zuzzurro. Per Bossari questa, naturalmente, è un'occasione di grande rinascita e di ritorno nella televisione che conta dopo un periodo di buio, sia emotivo che lavorativo. Come ha riportato il quotidiano Il Giorno, Bossari ha espresso tutta la sua gioia: "Grazie Alessia e Grazie Mara... adesso sono sul serio beato fra le donne!"

DANIELE BOSSARI: LE NOZZE

Al Grande Fratello avevavmo intuito chiaramente che il popolare conduttore tv aveva intenzioni serie con la compagna di una vita, Filippa Lagerback. Non che i due prima del reality show non facessero sul serio, anzi: la modella svedese e il poplare conduttore sono al fianco l'uno dell'altra dalla bellezza di 17 anni. Fino a questo momento non hanno mai sentito l'esigenza di andare oltre una convivenza perché, a loro dire, 'erano già legati dalla loro figlia'. Per inciso, la bambina si chiama Stella e adesso ha 14 anni. Dopo la vittoria al Grande Fratello, però, ecco la rinascita e il cambio di prospettive: aver passato l'inferno e poi esserne uscito ha definitivamente mutato il conduttore al punto di farlo ricredere anche sul matrimonio con Filippa Lagerback. Bossari, infatti, ha svelato in maniera clamorosa la data del matrimonio con la svedese, che si terrà l'8 giugno nei dintroni di Milano. Un bel finale questo, per una storia d'amore che va avanti da lunghissimo tempo e che ne ha passate di cotte e di crude. In primis la depressione e l'acolismo del popolare presentatore televisivo.

L'INFERNO E LA RISALITA

Daniele Bossari è riuscito a rimettere in piedi la sua vita grazie a un reality show come il Grande Fratello che ha messo all'attenzione di tutti quello che il milanese ha passato. Prima della sua partecipazione nessuno era a conoscenza delle difficoltà emotive di Bossari, che ha raccontato di aver passato anni davvero bui in preda alla depressione più nera e all'alcolismo. Ani terribili in cui Filippa Lagerback è sempre stata al suo fianco, senza mai smettere di amarlo e di sostenerlo. Le difficoltà per il milanese erano iniziate per via del lavoro, quando, come lui stesso ha raccontato 'il telefono non squillava più'. Da lì, il baratro. Il conduttore si è ritrovato in un vortice di depressione e alcolismo: "Bevevo tantissimo - ha dichiarato - e non sapevo come uscirne fuori". Poi, però, ecco la speranza: il reality show che, finalmente, dopo anni e anni passati in sordina gli ha permesso di riacquistare popolarità e di conquistare il cuore di tantissimi italiani. Un po' per la sua faccia pulita e un po' per quella sua calma ed educazione che tanto mancano alla tv di oggi.

