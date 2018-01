Deianira Marzano/ "La terribile" social influencer al televoto: sarà eliminatai? (Isola dei Famosi 2018)

Deianira Marzano, detta "la terribile", è la social influencer celebre per li suoi video sui social. Il suo ingresso all'Isola dei Famosi 2018, però, è legato a un agguerritissimo televoto

22 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Deianira Marzano (Facebook)

Fra gli aspiranti naufraghi che questa sera si contenderanno un posto sull'Isola dei Famosi 2018 vi è anche Deianira Marzano, che nelle ultime settimane ha sfidato altri concorrenti "nip" a "Saranno isolani", con la speranza di poter accedere al noto reality di Canale 5. Il suo nome attualmente è in lizza con altri due contendenti, con i quali si sfiderà in un televoto che questa sera decreterà lo sbarco di uno di loro su Cayos Cochinos. Sarà proprio Deianira a spuntarla in questa agguerritissima sfida? Nata a napoli 40 anni fa, l'aspirante isolana vive a Caserta da sempre, dove esercita con successo la professione di social influencer. Nei suoi filmati, condivisi sui social network, Deinanira prende spesso di mira le star dello spettacolo, dei quali ama sottolineare vizi e virtù, con un modo di esprimersi davvero singolare. Tra i suoi fan più accaniti, si legge sulla scheda di presentazione sul sito ufficiale del reality, c'è anche Stefano Gabbana, che in passato ha collaborato con lei alle riprese di alcuni filmati molto popolari. A questo link è possibile visualizzare la sua clip di presentazione.

I RINGRAZIAMENTI SUI SOCIAL

Per realizzare i suoi video sui social network, Deianira Marzano si fa in due: è così che nascono i suoi personaggi, "la Terribile" e "Deianira", che rappresentano, anche se in maniera totalmente differente, i due lati più evidenti del suo discusso carattere. Qualche giorno fa, la social influencer ha salutato tutti i suoi fan con un post su Facebook, dove ha pubblicato un lungo messaggio in vista della sua imminente partenza: "Abbiamo vinto, perché abbiamo dimostrato insieme, io e voi, che con la forza di volontà, l’impegno, la tenacia, gli obiettivi si raggiungono", si legge infatti sul suo profilo ufficiale. Con le sue parole, Deianira ha inoltre ringraziato tutti i suoi sostenitori: "La vostra energia mi darà la forza, ancora, di proseguire qualunque sia la strada, quindi grazie a tutti voi", con una menzione particolare a coloro che hanno "accolto questa donna spesso arrabbiata “la terribile” che però diceva cose giuste se pur urlandole". Se vi siete persi il suo lungo post e volete visualizzarlo su Facebook, potete cliccare qui.

© Riproduzione Riservata.