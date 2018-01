ELENA MORALI/ Chi è la fidanzata di Scintilla e “rivale” di Francesca Cipriani? (Isola dei Famosi 2018)

Elena Morali, fidanzata del comico Scintilla, potrebbe sbarcare sull'Isola dei Famosi settimana prossima. La bionda potrebbe essere una dei due naufraghi che ruberanno le provviste ai Vip.

22 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Elena Morali (Instagram)

Mancano poche ore all’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che prenderà ufficialmente il via questa sera - lunedì 22 gennaio - su Canale 5. Per la tredicesima edizione del reality gli autori hanno preso molti spunti dall’ultima dizione di “Supervivientes”, versione spagnola del programma. Tra le novità la presenza delle telecamere nel resort che ospiterà i naufraghi prima di sbarcare sulla Playa. Inoltre, la prossima settimana, arriveranno in Honduras due concorrenti che per vivere dovranno rubare le provviste ai Vip a loro insaputa. Ancora top secret i nomi, ma sembra che la concorrente femminile risponda alle iniziali di “E.M.” e come ha fatto intendere Riccardo Signoretti di Nuovo TV sembra proprio che si tratti di Elena Morali. Se l’indiscrezione venisse confermata, sull’Isola Elena Morali ritroverebbe una sua vecchia conoscenza: Francesca Cipriani. Le due bionde sono state protagoniste della seconda edizione de “La Pupa e il Secchione” e inoltre sono da quest’anno colleghe a “Colorado”.

IL MATRIMONIO CON SCINTILLA

A Colorado Elena Morali ha trovato l’amore. La ex Pupa - ed ex fidanxata di Renzo Bossi “Il Trota” - il prossimo 29 aprile sposerà il comico Gianluca Fubelli, in arte Scintilla. Lo scorso dicembre la coppia, tra i due 17 anni di differenza, hanno annunciato a Pomeriggio Cinque la data delle loro nozze: “Entro la metà di giugno 2018 tu Elena te la sposi, vi mandiamo le nostre telecamere e seguiamo in esclusiva il vostro matrimonio. Vediamo siccome abbiamo puntate di Domenica Live stra piene di artisti famosi, forse un buco lo troviamo per il 29 aprile, ti va bene?”, aveva scherzato Barbara D’Urso. Pronta la risposta della Morali: “A dire il vero Barbara abbiamo deciso di fare una doppia cerimonia, una privata per noi due soli e una pubblica per te e per voi tutti”. A settembre 2017 la Morali aveva già annunciato il desiderio di sposare il comico, ma a una condizione: “Mi piacerebbe che perdesse almeno dieci chili. Ci sposeremo nel 2018, però dovrà bruciare il girovita”, aveva detto a Nuovo Tv.

