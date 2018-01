Elena Santarelli, come sta il figlio Giacomo?/ Nuove rivelazioni dalla showgirl: "Non dovete pensarci tristi"

22 gennaio 2018 Anna Montesano

Elena Santarelli e Bernardo Corradi

Arrivano aggiornamenti sulla condizione del piccolo Giacomo, figlio di Elena Santarelli e Bernardo Corradi. A fine novembre 2017, la showgirl ha condiviso con i suoi follower un post molto intimo e forte riguardante la malattia del figlio Giacomo, 8 anni, senza tuttavia entrare nei particolari. Il post in questione, che ha scatenato migliaia di commenti da parte dei follower della Santarelli, è stato poi cancellato dalla showgirl che, tuttavia, non si è mai sottratta alle domane preoccupate e anche curiose dei fan. L'ultimo scatto social della Santarelli è stato postato ieri e vede l'immagine di sua figlia Greta; anche sotto questa foto sono stati tanti i commenti nei quali si chiedono aggiornamenti sulle condizioni di salute del piccolo Giacomo che la nota showgirl non nega.

ELENA SANTARELLI, NUOVI AGGIORNAMENTI SUL FIGLIO GIACOMO

Ecco allora che, in risposta ad una sua sostenitrice, Elena Santarelli scrive: "Cara Stefania, colgo l’occasione per scrivere a lei ma è come se rispondessi a tanti - esordisce, per poi entrare nell'argomento - a casa nostra siamo sempre tutti felici, con il sorriso e con le solite “ arrabbiature “ che c’erano prima e che ci sono ora, non è cambiato nulla, agli occhi di mio figlio nulla e ‘ cambiato .,.vede i suoi genitori come sempre ,ovviamente non è facile ma siamo molto molto bravi". La Santarelli ci tiene infine a sottolineare: "Questo per dire che non dovete pensarci tristi - così l'ultima richiesta ai fan - comunque quando posto vorrei cercare di cambiare argomento. Buona giornata a lei e a tutti voi".

