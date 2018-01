Emanuele Trimarchi/ Uomini e donne, il guerriero lotta: nuovi scontri con Lorenzo

Emanuele Trimarchi torna a Uomini e donne e si dice pronto a combattere, stesse parole usate con Anna Munafò, il motto è valido per tutte le principesse? Nuove liti in studio con i rivali

22 gennaio 2018 Hedda Hopper

Emanuele Trimarchi, Uomini e donne

Nuovi scontri con Lorenzo per Emanuele Trimarchi pronto a lottare a Uomini e donne, qualsiasi sia la principessa. Il fatto di voler lottare con il coltello tra i denti convince sempre di più il pubblico che il romano voglia fare proprio quello che ha fatto all'epoca con Anna Munafò ma sono in molti quelli che si lasciano conquistare dal suo modo di fare e si dicono pronti a dargli il beneficio del dubbio. Sono passati anni dal suo amore "travolgente" con la bella siciliana e sicuramente Emanuele adesso è più maturo ma l'atteggiamento non cambia poi molto. Emanuele è ormai in lotta per la sua bella Sara Affi Fella ma oggi le cose tra loro potrebbero cambiare ancora una volta. A far venire a galla il peggio del romano è come sempre Lorenzo e dopo la discussione della scorsa settimana anche nella puntata di oggi, 22 gennaio, ne vedremo delle belle.

NUOVO SCONTRO CON LORENZO PER SARA

Emanuele chiederà spiegazioni a Sara sulla possibile eliminazione di Lorenzo, reo di farla soffrire con il suo modo di fare, e non solo. Il romano si troverà a dover affrontare a muso duro il suo rivale soprattutto quando proprio lui, per chiarire, inviterà a ballare la sua Sara e lei dirà di sì. Un vero e proprio affronto per Emanuele che si dice contrario a questa cosa ma anche ai tira e molla che la tronista napoletana sta facendo. La discussione tra i corteggiatori non mancherà ma le cose sono destinate a peggiorare soprattutto quando, proprio Sara, ammetterà di aver sentito la mancanza di Lorenzo. Come reagirà a quel punto Emanuele? Tutto lascia presagire che non succederà niente di buono in studio nemmeno nei prossimi giorni visto che, le prime anticipazioni delle puntate di febbraio, lasciano pensare che il romano deciderà di andare via, solo una strategia?

