FOTINÌ PELUSO E' MICOL/ La figlia di Emma a un bivio: Ivan o il padre di sua figlia? (Romanzo Famigliare)

Fotinì Peluso è Micol, la giovane protagonista di "Romanzo Famigliare". Figlia di Emma e di Agostino, nella puntata di stasera dovrà dividersi fra Jacopo, il padre di sua figlia, e Ivan...

22 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Fotinì Peluso in una scena di "Romanzo famigliare"

Per la piccola Micol, personaggio di Romanzo Famigliare interpretato con successo da Fotinì Peluso, le difficoltà sono soltanto all'inizio. Il suo insegnante di musica, Jacopo, ha infatti scoperto di essere il padre della bambina che porta in grembo e, sconvolto dalla notizia, ha raggiunto Livorno per cercare un contatto con lei. La giovanissima figlia di Emma Liegi, da parte sua, l’ha accolto nella sua vita a braccia aperte, ma nella prossima puntata dovrà fare i conti con la gelosia del suo attuale fidanzato Ivan, sempre più escluso da un mondo, quello dei Liegi, che gli appare del tutto estraneo. Proprio quest’ultimo sarà al centro delle trame dell'appuntamento in onda questa sera, quando, oltre a dover fare i conti con l’arrivo del suo rivale in amore, si ritroverà nel bel mezzo di una scelta che potrebbe cambiare per sempre il corso della sua vita. A un passo dall'intervento che potrebbe restituirgli l'udito, Ivan dovrà infatti decidere se ascoltare i consigli della sua fidanzatina e sottoporsi all'operazione o seguire il volere di sua madre, sottraendosi così alle cure. Riuscirà Nicole a supportarlo in questo momento per lui così complicato?

VITTORIA PUCCINI: "FOTINÌ PELUSO HA UN TALENTO INCREDIBILE"

A commentare il talento di Fotinì Peluso, negli ultimi giorni, è stata Vittoria Puccini, che in una recente intervista concessa a Famigliacristiana.it, ha detto la sua sul rapporto che a "Romanzo Famigliare" unisce madre e figlia: "Emma e sua figlia sono legatissime, anche a causa della lontananza del padre. Tra loro c’è un rapporto molto intenso e molto fisico". Nelle dichiarazioni rilasciate a Roberto Zichittella, l'attrice ha inoltre rivelato che, nel corso delle riprese, è riuscita stabilire un legame molto particolare con la giovanissima interprete: "Dopo sei mesi di riprese ho sviluppato per Fotinì un grande affetto materno e protettivo", ammettendo inoltre di aver riconosciuto nelle sue capacità delle grandi doti interpretative: "Verso di lei ho una stima incredibile, ha un grande talento e merita una bella carriera". Sempre secondo Vittoria Puccini, fra il suo personaggio e Micol, nella fiction, vi è in realtà uno scambio di ruoli, dal momento che la figlia, nonostante la giovane età, "è più forte, più saggia" e "fa da madre a Emma"

