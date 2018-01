FRANCESCA CIPRIANI / Tra le favorite del programma? (Isola dei Famosi 2018)

Francesca Cipriani è una delle concorrenti dell’Isola dei Famosi 2018. In partenza per l’Honduras già all’aeroporto si scontra con le altre naufraghe.

22 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Francesca Cipriani

I concorrenti dell’Isola dei Famosi sono partiti per l’Honduras. Francesca Cipriani, personaggio televisivo italiano, è tra i nomi dei naufraghi quella che più promette di fare scintille per il suo carattere spumeggiante e la sua bellezza dirompente. I presupposti ci sono tutti per un Isola dei Famosi da non perdere. Già infatti dalle prime battute del programma si è potuto assistere a qualche discussione che vede come protagonista proprio la Cipriani. Infatti anche se il programma partirà effettivamente questa sera, già da qualche giorno i concorrenti del reality show sono partiti per approdare in Honduras. All’aeroporto prima ancora che vi sia stata la partenza ufficiale dello show, si è verificata una situazione che ha già compromesso i rapporti futuri tra due naufraghe. Nello specifico vi è stato un battibecco tra Nadia Rinaldi e Francesca Cipriani che vedeva come oggetto della discussione il logo dell’Isola dei Famosi presente sulla valigia della Cipriani ma non su quella dell’attrice romana e di altri concorrenti del reality. La Rinaldi ha deciso quindi di rivolgersi al produttore per chiedere delle spiegazioni pensando che la Cipriani fosse stata in qualche modo favorita: “Perché lei si e io no?!”. Se questo è l’inizio chissà cosa può succedere sull’Isola dopo tante ore di convivenza forzata?

FRANCESCA CIPRIANI, I SUOI ESORDI E I TRE CALENDARI

Vediamo nel dettaglio la carriera e la vita di Francesca Cipriani. I suoi esordi la vedono debuttare come inviata e conduttrice di un emittente locale abruzzese. La sua popolarità sulle reti nazionali arriva nel 2006 quando partecipa alla sesta edizione del Grande Fratello. Da qui una serie di ospitate in svariate trasmissioni televisive. Successivamente inizia a condurre una rubrica settimanale su Sky e successivamente un programma sportivo di Telelombardia. Ritorna a Mediaset partecipando al film per la televisione Finalmente a casa e a due sitcom, Medici miei su Italia 1 e Piloti su Rai 2. Nel 2009 è inviata a Domenica Cinque, e nel 2010 partecipa come concorrente al reality La pupa e il secchione – Il ritorno dove riesce a classificarsi al primo posto. Nello stesso anno partecipa a Colorado mentre nel 2011 è inviata nel programma di Alfonso Signorini Kalispera!. Negli anni seguenti è tra le inviate di Mattino Cinque e come ospite a Grand Hotel Chiambretti. La sua carriera può vantare la realizzazione di ben tre calendari sexy, il primo nel 2007, poi nel 2010 ed infine nel 2015 per il settimanale Eva Tremila.

© Riproduzione Riservata.