FRANCESCO MONTE / Il flirt in Honduras e la frecciatina di Ignazio Moser, video (Isola dei Famosi 2018)

Francesco Monte è finito nuovamente al centro del gossip a causa del presunto flirt con Paola Di Benedetto, concorrente dell'Isola dei Famosi 2018. Ecco tutte le news

22 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Francesco Monte, concorrente dell'Isola dei Famosi 2018

Mancano ancora poche ore all'inizio della prima puntata dell'Isola dei Famosi 2018, ma Francesco Monte, ormai protagonista indiscusso del gossip nostrano, è finito nuovamente al centro dei pettegolezzi a causa di un presunto flirt. Secondo il settimanale "Chi", infatti, l'ex di Cecilia Rodriguez avrebbe già iniziato a corteggiare una concorrente del reality, nota al grande pubblico soprattutto per la sua bellezza. Secondo le indiscrezioni, a far capitolare lo scapolo più ambito della tv sarebbe stata Paola Di Benedetto, che, a quanto pare, sembrerebbe ricambiare l'interesse dell'ex tronista. Scoppierà la passione sulle spiagge di Cayos Cochinos? In attesa di scoprirlo, vi segnaliamo l'ultimo post condiviso su Instagram da Francesco Monte, che prima di dare il via alla sua nuova avventura ha ringraziato tutti i suoi follower per l'affetto ricevuto: "Con questa foto voglio salutarvi e ringraziarvi delle belle parole e del vostro sostegno... un grande bacio... da qui inizia la mia #isola". Per visualizzare il filmato pubblicato sui social dall'ex tronista, potete cliccare qui.

È JEREMIAS RODRIGUEZ IL SUO PRIMO FAN

Se Jeremias Rodriguez è intenzionato a fare il tifo per il suo ex cognato Francesco Monte, la stessa cosa non si può dire per sua sorella Cecilia, che nel corso di un'intervista concessa ad Alfonso Signorini, pur ammettendo che "Sarà una bellissima esperienza per lui", ha rivelato di non voler patteggiare per alcun naufrago dell'Isola dei Famosi 2018. Meno granitico, invece, il suo attuale fidanzato Ignazio Moser, che stuzzicato dal direttore di "Chi", ha ammesso che Francesco Monte "forse deve dire grazie", riferendosi soprattutto alla grande popolarità che l'ex tronista ha ottenuto dopo essere stato lasciato in diretta nazionale. Successivamente, l'attuale fidanzato di Cecilia Rodriguez ha cercato di aggiustare il tiro, aggiungendo che, dal suo punto di vista, questa è per il suo ex rivale "un'occasione di lavoro importante" (A questo link il video dell'intervista dei due ex gieffini a Casa Signorini). come reagirà Francesco Monte quando scoprirà le parole che gli ha riservato Ignazio Moser?

© Riproduzione Riservata.