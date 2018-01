Federica Panicucci "dimentica" Barbara D'Urso/ Video, compleanno Mattino 5: la conduttrice non la nomina

Federica Panicucci non ringrazia Barbara D'Urso per il compleanno di Mattino 5. Il video della festa in studio e i commenti sui social delle due conduttrici.

22 gennaio 2018 Sebastiano Cascone

Federica Panicucci: i 10 anni di Mattino 5

Mattino 5, oggi, 21 gennaio 2018, festeggia un traguardo ambitissimo: i dieci anni di messa in onda. Federica Panicucci, padrona di casa, per nove anni, al termine della puntata, ha tagliato la torta e brindato con l'attuale partner di lavoro, Francesco Vecchi: "Mattino 5 compie dieci anni. Era il 21 gennaio di dieci anni quando da un'idea di Claudio Brachino, è iniziato Mattino 5. Da allora, devo dire, che questa è una squadra straordinaria. Sono alla guida di questo programma da 9 anni. E' la mia famiglia, la mia seconda casa. Passano in rassegna le immagini di tutti i partner che hanno condotto con me Mattino 5, vedete il direttore Claudio Brachino, poi Paolo Del Debbio, Federico Novella. Quella di Mattino 5 è una grande squadra, una vera famiglia. Mi pregio di lavorare in questa squadra straordinaria per Mediaset. Grazie a tutti. Lunga vita a Mattino 5". I telespettatori più attenti, sui social, hanno notato, però, il mancato ringraziamento a Barbara D'Urso, che ha condotto, con Branchino, per un anno, il contenitore mattutino della rete ammiraglia Mediaset, prima di dedicarsi esclusivamente a Pomeriggio 5 e Domenica Live. Che sia il segno di una riaccesa (o forse mai sopita) rivalità tra le due primedonne del Biscione? CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO)

FEDERICA PANICUCCI E BARBARA D'URSO RIVALI PER MATTINO 5?

Federica Panicucci, su Instagram, ha festeggiato il decimo compleanno di Mattino 5: "#mattino5 festeggia 10 anni e da 9 anni è diventata la mia seconda casa. Un gruppo di professionisti straordinari che fanno grande il mattino di #canale5. Sono riconoscente e grata a tutti!". In una breve clip, pubblicata sui propri social, qualche ora fa, Barbara D'Urso, ringraziando il pubblico da casa, come di consueto, per gli ascolti di Domenica Live (che ha battuto nuovamente la concorrenza di Domenica In delle sorelle Parodi) ha ricordato, senza voce, che "dieci anni fa la prima puntata di Mattino 5". Scontenta per la mancata citazione in occasione della speciale ricorrenza? La D'Urso, solo qualche settimana fa, al settimanale Oggi, aveva seccamente smentito l'esistenza di odio professionale ed umano per la Panicucci: "Non lo so. E, se fosse, non capirei davvero perché. A me è simpatica e ritengo che sappia fare bene il suo lavoro". La bionda conduttrice, tempo prima, a Verissimo, aveva negato, qualsiasi tipo di antipatia: "Voglio sfatare il fatto di avere astio nei suoi confronti. Penso che tra colleghe debba esserci spirito di corpo e coesione". Solo gossip, allora?!

© Riproduzione Riservata.