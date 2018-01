Federico Lampredi / Barbara Palombelli piange in diretta: morta la mamma dell'autore di Forum

Commozione a Forum per la conduttrice Barbara Palombelli e il suo pubblico che hanno detto addio a Daniela, madre dell'autore Federico Lampredi. Ecco i dettagli

22 gennaio 2018 Hedda Hopper

Forum, Canale 5

Un altro addio importante per coloro che lavora in tv, a Canale 5 e, in particolare a Forum. Barbara Palombelli annuncia in lacrime la morte della madre del famoso autore Federico Lampredi ed è subito brividi per il pubblico di Forum sia quello presente in studio che quello a casa. Spesso non si lega molto con i personaggi dietro le quinte ma quando la conduttrice prima, e il giudice poi, si commuovono parlando della stessa persona, il pubblico da casa non può far altro che lasciarsi andare all'empatia che nasce con i personaggi televisivi che ogni giorno entrano nelle loro case. Classe 1968, Federico Lampredi è un noto autore televisivo, deus ex machina di Forum e non solo visto che in questi anni ha firmato programmi come Grande Fratello, Ciao Darwin e Domenica In lavorando al fianco dei più grandi protagonisti della tv italiana.

LACRIME PER BARBARA PALOMBELLI PER LA MORTE DELLA MADRE DI FEDERICO

Federico "il ribelle" figlio di che avrebbe potuto continuare la strada del nonno Aurelio, super-ingegnere alla Fiat e alla Ferrari e braccio destro di Enzo Ferrari, o del padre Maurizio imprenditore con una lunga carriera politica, ma alla fine ha scelto di seguire il suo istinto. A 18 anni ha messo in valigia il suo inglese ed è uscito di casa per non farvi più ritorno. Da allora ha messo insieme una serie di successi che lo hanno portato ad essere uno dei più noti attori tv. Quattro anni fa, proprio in questi stessi giorni, ha detto addio proprio al padre Maurizio a causa di una crisi cardiaca che lo ha stroncato a 71 anni, e in questi giorni ha fatto lo stesso con l'amata madre, Daniela. Il ricordo di Barbara Palombelli è commosso e intorno a Federico in queste ore si sta stringendo tutto il mondo dello spettacolo.

