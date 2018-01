Festival di Sanremo 2018/ Conflitto di interessi? Nel mirino di Dagospia l'agenzia di Claudio Baglioni

Festival di Sanremo 2018, conflitto di interessi? Nel mirino l'agenzia di Baglioni. E spunta una presunta lite tra Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Le ultime notizie

22 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Festival di Sanremo 2018 (Foto: LaPresse)

Conflitto di interessi al Festival di Sanremo? Non possono mancare le polemiche attorno alla kermesse canora, anche se non è ancora cominciata. L'edizione 2018 che vede Claudio Baglioni al timone in veste di conduttore e direttore artistico debutterà infatti il 6 febbraio, ma intanto ci sarebbe già un vincitore, Ferdinando Salzano. Lui è l'amministratore delegato di Friends & Partners, una società che organizza eventi televisivi e concerti. E lo fa anche per Claudio Baglioni. Il punto è che l'agenzia lavorerà a pieno regime a Sanremo, visto che gestisce sette artisti che saliranno sul palco dell'Ariston. Si tratta di Annalisa, The Kolors, Fabrizio Moro, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Mario Biondi ed Elio e le storie tese. Inoltre, la stessa società avrebbe piazzato gli ospiti: Renato Zero, Laura Pausini, Fiorella Mannoia, Il Volo, Biagio Antonacci, Gianni Morandi e il trio Nek-Pezzali-Renga. Il sospetto sull'eventuale conflitto di interessi è stato lanciato da Dagospia.

FESTIVAL DI SANREMO, DAL CASO FIORELLO ALLA PRESUNTA LITE...

Sono tante le voci che circolano a pochi giorni dall'inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo. Sempre secondo Dagospia, gira voce che in Rai non sia andata giù la partecipazione di Fiorello a '90 Special, il programma condotto da Nicola Savino. Lo showman aveva più volte ribadito il suo no al Festival, quindi gira voce che a Viale Mazzini non abbiano gradito la sua presenza su Italia 1. Potrebbe ovviamente trattarsi di un pettegolezzo, ma il dubbio resta... Nelle ultime ore un'altra polemica sta tenendo banco: si parla di una presunta lite tra Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. I due sarebbero già ai ferri corti prima che inizi la 68esima edizione del Festival di Sanremo. L'indiscrezione è stata lanciata da Alfonso Signorini, secondo cui ci sarebbero giù screzi pre-sanremesi tra la conduttrice e l'attore. Anche questo sarà solo un pettegolezzo? Staremo a vedere.

