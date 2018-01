Franco Costa è morto/ Addio al giornalista sportivo, volto noto della Rai

Franco Costa è morto! Addio al famoso giornalista sportivo: aveva 77 anni ed è stato per oltre trent'anni un volto noto della Rai. Alle spalle una grande carriera.

22 gennaio 2018 Anna Montesano

Franco Costa, giornalista

Lutto nel mondo del giornalismo sportivo per la morte di Franco Costa, all'età di 77 anni, che è stato per oltre trent’anni volto noto della Rai. Nella sua lunghissima carriera ha raccontato le gesta delle due squadre di Torino, Juventus e Torino. Restano celebri le interviste fatte nel dopo partita, ricordiamo uno su tutti Giovanni Agnelli. Lasciata la Rai, aveva continuato a seguire con interesse le vicende del calcio. Il portale juventibus ha voluto ricordarlo riportando uno degli ultimi servizi (non più RAI) offerti a Videogruppo: "Domenica 2 ottobre, ore 22.26, minuto più minuto meno. Negli studi di Telelombardia va in onda lo show di Marcello Chirico e Pietro Anastasi. Come è giusto che fosse. Dunque 2-0 nel lussuoso Stadium il Milan campione d’Italia si affloscia. I bianconeri balzano in testa alla classifica”.

FRANCO COSTA, GIORNALISTA GARBATO E DI STILE

Franco Costa apparteneva alla vecchia genetazione di giornalismo fatta di stile e garbatezza. Un gesto fatto durante una delle ultime dirette tv, fa capire lo spessore umano di Costa: un’assistente di studio gli cuce il bottone della giacca, Franco torna da lei a mezz’ora dalla fine delle trasmissioni per regalarle una rosa di plastica rossa. Il suo modo di raccontare il calcio rimane unico e irripetibile come le interviste con il quale è riuscito a raccontare le tante curiosità che riguardavano la sfera rotonda. Il mondo del giornalismo perde un grande cronista, oltre ad una persona dai grandi valori.

© Riproduzione Riservata.