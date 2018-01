Franco Terlizzi/ Chi è? Il finalista di "Saranno isolani" al televoto, sarà eliminato? (Isola dei Famosi 2018)

Franco Terlizzi è pronto ad approdare all'Isola dei Famosi 2018, ma il suo ingresso nel reality è legato al televoto: chi tra i finalisti di Saranno Isolani potrà accedere a...

22 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Franco Terlizzi (Facebook)

L'Isola dei Famosi 2018 prenderà il via fra poche ore, ma fra i nomi dei tanti vip che compongono il cast, ci sono tre concorrenti meno noti che questa sera si contenderanno un ingresso a Cayos Cochinos. Fra questi, anche Franco Terlizzi, finalista del web reality dal titolo "Saranno Isolani" assieme a Deianira Marzano e Valerio Schiavone. Per accedere alla nuova edizione del programma di Canale 5, gli aspiranti naufraghi dovranno però vedersela con il verdetto di un televoto, che fra poche ore potrebbe regalare a uno di loro il sogno di raggiungere il tanto ambito reality. In attesa di scoprire quale sarà la decisione del pubblico, Franco Terlizzi ha chiamato a raccolta i suoi follower sui social, dove ha condiviso un breve filmato per ricordare il televoto di questa sera. "Come vedete si parte per l'Honduras, ci vediamo lunedì 22 su Canale 5. Grazie di tutto per quello che avete fatto per me, è un sogno che io continuerò a percorrere", rivela l'aspirante naufrago, che nella breve clip, complice l'emozione, è riuscito a sbagliare il nome del reality. A questo link è possibile visualizzare il suo breve filmato si Facebook.

FRANCO TERLIZI: IL PASSATO DA PUGILE

Da "Saranno isolani" a l'Isola dei Famosi 2018 il passo è breve: lo sa bene l'aspirante naufrago Franco Terlizzi, che questa sera si giocherà la sua unica chance di approdare sulle bianche spiagge di Cayos Cochinos con un televoto che si preannuncia agguerritissimo. Sarà lui a spuntarla fra i tre finalisti del web reality? Originario di Bitonto, in provincia di Bari, Franco Terlizzi vive a Milano ormai da molti anni. 55 enne con con passato da pugile professionista nella categoria dei pesi leggeri, lo sport è stata sua ancora di salvataggio in un'infanzia fin troppo difficile. Dopo aver appeso i guantoni al chiodo, ha iniziato a prendersi cura dei vip, per i quali esercita la professione di personal trainer. Schietto, sincero e genuino, l'aspirante concorrente nutre la speranza di poter naufragare su Cayos Cochinos, dove ha intenzione di tenere testa agli altri naufraghi, sfoderando le sue doti da leader. Sposato da 25 anni, non vede l'ora di concedersi una tregua dalla sua vita matrimoniale. Riuscirà ad accedere al celebre reality di Canale 5?

