Friends, The Movie/ Video, la nota serie tv diventa un film? Spunta il trailer sul web ma...

Friends, la nota serie tv con Jennifer Aniston diventa un film? Spunta il trailer sul web di Friends The Movie che manda in tilt i fan ma si tratta di un video creato dai fan!

22 gennaio 2018 Anna Montesano

Friends, serie tv

Il telefilm Friends è uno di quelli che ha fatto la storia e che ancora molti sognano di rivedere. A oggi e in un futuro prossimo, una reunion non sembra possibile. Intanto in rete è stato diffuso un trailer di un film sulla sitcom. La pellicola, chiamata “Friends The Movie” ha fatto subito il giro del web, scatenando tra i fan grandissima gioia. Si è infatti creduto all'imminente reunion dei protagonisti della serie e di un film su questa, ma le speranze sono state presto deluse. Il trailer non è ufficiale ma è stato realizzato da dei di fan che hanno immaginato una reunion dei protagonisti anni dopo. Per la sua realizzazione sono stati usati video e scene presi da serie in cui gli attori del cast, Courtney Cox, Matt Le Blanc, Lisa Kudrown, Jennifer Aniston, Matthew Perry e David Schwimmer hanno recitato. Naturalmente il trailer è soltanto un fake, i tanti fan della serie, illusi dalla notizia, hanno dovuto presto fare i conti con l'amara verità.

FRIENDS, REUNOIN IN ARRIVO? L'ULTIMO EPISODIO NEL 2004

Ricordiamo che sono passati più di tredici anni da quando, nel 2004, è andato in onda l’ultimo episodio di Friends. Nell’ultima puntata dicevamo, con tanta tristezza, addio ai sei amici di una delle più celebri serie tv anni andata in onda negli anni novanta. Ross e Rachel confessano il loro amore reciproco prima di volare a Parigi, Chandler e Monica hanno due gemelli tramite una madre surrogata e si trasferiscono in periferia lasciando Phoebe e Joey ai loro più solitari destini. In molti hanno sperato di sapere anni dopo cosa fosse successo ai sei personaggi tempo dopo con la speranza di assistere ad una nuova serie ma purtroppo non vi è mai stata l'intenzione di continuare con nuove puntate. Il trailer apparso in rete è solo un omaggio dei tanti fan della serie ai loro beniamini.

