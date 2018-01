GASPARE/ Chi è? "Anche senza Zuzzurro sono vivo, vado all'isola per questo" (Isola dei Famosi 2018)

Gaspare racconta in un'intervista quanto sia difficile per lui continuare a lavorare dopo la morte di Zuzzurro. Per questo parteciperà all'Isola dei Famosi 2018.

22 gennaio 2018 Francesco Agostini

Gaspare (web)

Gaspare, nome d'arte di Nino Formicola, parteciperà all'Isola dei famosi edizione 2018. Il suo è uno dei nomi forti dell'edizione di quest'anno, visto che mai e poi mai ci saremmo immaginati di vederlo all'interno di un format del genere, moderno e allo stesso tempo estremo. Nell'immaginario collettivo Gaspare è un personaggio a modo, di quelli vecchio stile, insomma, che difficilmente accosteremmo con la sopravvivenza vera e propria. Riuscire a sopravvivere in un ambiente ostile come quello dell'Honduras, bere poco e mangiare anche meno non sarà affatto facile per lui ed è proprio per questo motivo che sarà interessante vederlo all'opera. Alla base di una scelta così estrema, comunque, vi è anche un'altra e più profonda motivazione. Ecco cosa ha detto Nino Formicola, in arte Gaspare, alla rivista Novella2000.it: "Vado all'Isola dei Famosi per lanciare un messaggio. Vorei dire a tutti gli italiani che sono vivo e che non sono morto quando Zuzzurro se n'è andato nel 2013. Il mio socio è morto ma io ho continuato a lavorare lo stesso, ma non in televisione. La tv pare essersi proprio scordata di me."

GASPARE: 'NESSUNO MI CERCA PIU''

Il comico Gspare ha aperto il cuore in un'intervista rilasciata a Novella2000.it, dove ha spiegato fino in fondo l'emarginazione di un personaggio televisivo che per tantissimi anni ha fatto divertire gli italiani assieme al suo compagno Zuzzurro. Il mondo dello spettacolo però, si sa, è crudele e spietato e basta un non nulla per far sì che le stesse persone che fino a qualche tempo prima ti idolatravano si dimentichino di te. E' una prova difficile che Gaspare ha dovuto sopportare in silenzio e senza mai fare clamore. Poi, però, forese infastidito dall'intera situazione è sbottato: "La televisione mi ha completamente ignorato, è come se io non esistessi più adesso. Non mi chiama più nessuno, nemmeno come opinionista in un qualsiasi programma televisivo; ho capito che sono comico e morirò tale. Bisognerebbe chiedere a qualche autore importante il perché di questa mia esclusione." Parole dure quelle di Gaspare, che a quattro anni di distanza dalla morte di Zuzzurro, fatica ancora a camminare da solo con le sue proprie gambe. Che l'Isola dei Faosi possa essere un trampolino di lancio?

IL VIZIO DEL FUMO

Alla base della scelta coraggiosa di entrare nel cast dei partecipanti dell'Isola dei Famosi c'è però un'altra motivazione. Più o meno seria non sta a noi giuducarla ma, comunque, estremamente valida. L'Honduras aspetterà Nino Formicola a braccia a perte a gli insegnerà anche una cosa importantissima per la sua salute: non fumare. Oggi sappiamo quanto sia dannoso il fumo per il nostro organismo e Gaspare è uno che col fumo non scherza affatto. Ecco cosa ha raccontato, infatti, alla rivista Novella 2000: "Comunque sia andrò all'Isola dei Famosi non solo perché la televisione non mi chiama più. C'è un'altra motivazione valida ed è il fumo. Attualmente fumo due pacchetti di sigarette al giorno, sono un fumatore incallito." Poi, la battuta di spirito: "Ho sentito che nel cast dell'Isola dei Famosi c'è anche Giucas Casella. Credo che per smettere di fumare dovrò proprio farmi ipnotizzare da lui altrimenti sarà durissima." Insomma, Gaspare, dopo la morte di Zuzzurro si è abbattuto, ma non troppo: alla fine la vena del comico, inun modo o in un altro, torna sempre.

© Riproduzione Riservata.